Волочкова обвинила концертного директора в обмане после выступления в Краснодаре

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова публично обвинила своего концертного директора Максима Николаева в обмане и присвоении денег за ее выступление в Краснодаре. О случившемся балерина рассказала в видео, опубликованном на своей странице в соцсетях.

«Я дала бразды правления на какое-то количество времени человеку, которого считала своим другом. Это Максим Николаев», — заявила артистка.

По словам Волочковой, мужчина получил деньги от организатора мероприятия, причем сумма оказалась больше той, о которой они изначально договаривались. Как утверждает сама балерина, она не получила ни рубля за выступление.

Но сильнее всего артистку задел не финансовый вопрос, а то, что она считала Николаева своим близким другом.

В своем обращении Волочкова не стала сдерживать эмоций и напомнила мужчине о совместной поездке на Мальдивы, куда она свозила его за свой счет.

«Я тебя на Мальдивы скатала, бесплатно. Ты там вот селфи делал, хвастался. Как тебе, не стыдно?» — обратилась балерина к своему концертному директору.

Артистка заявила, что больше не хочет видеть Николаева в своей жизни. Она призналась, что помогала ему и поддерживала, но теперь чувствует себя обманутой.

«Это на твоей совести останется на 100%. И бумеранг никто не отменял», — завершила свою эмоциональную речь балерина.

При этом сама Волочкова подчеркнула, что выступление в Краснодаре состоялось и все обязательства перед организаторами она выполнила.

Максим Николаев был концертным директором и рабочим партнером балерины. По данным СМИ, он занимается пиаром и организацией выступлений. Ранее мужчина сотрудничал с певицами Анастасией Стоцкой и Анной Семенович, а также с представителями музыкального лейбла Black Star.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.