«У них традиционные ценности»: украинских детей в Европе передают ЛГБТ*-семьям

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Василиса Власова
Василиса Власова 47 0

Несовершеннолетних забирают под самыми разными предлогами: среди них — проблемы с психикой родителей и законодательство о защите прав несовершеннолетних.

Украинских детей в Европе передают ЛГБТ*-семьям

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Украинских детей в Европе передают ЛГБТ*-семьям

Европейские власти забирают украинских детей у родителей и передают их ЛГБТ*-семьям, стремясь привить детям продвигаемую идеологию. Об этом сообщила финская активистка и беженка Салли Райски РИА Новости.

Детей у украинских семей в Европе забирают под самыми разными предлогами: среди них — проблемы с психикой родителей и законодательство о защите прав несовершеннолетних.

«Они славяне, у них есть традиционные ценности. Они не пойдут на то, чтобы их мальчик поменял ориентацию, чтобы их девочка стала мальчиком», — утверждает активистка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Евросоюз потребовал от Венгрии не ограничивать для детей ЛГБТ-контент*. На период с 2026 по 2030 Еврокомиссия утвердила новую ЛГБТ-стратегию. Согласно документу, каждая страна ЕС должна принять необходимые меры, которые станут гарантом «свободы быть самим собой» для всех, в том числе детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

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