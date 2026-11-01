«У них традиционные ценности»: украинских детей в Европе передают ЛГБТ*-семьям
Несовершеннолетних забирают под самыми разными предлогами: среди них — проблемы с психикой родителей и законодательство о защите прав несовершеннолетних.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Украинских детей в Европе передают ЛГБТ*-семьям
Европейские власти забирают украинских детей у родителей и передают их ЛГБТ*-семьям, стремясь привить детям продвигаемую идеологию. Об этом сообщила финская активистка и беженка Салли Райски РИА Новости.
Детей у украинских семей в Европе забирают под самыми разными предлогами: среди них — проблемы с психикой родителей и законодательство о защите прав несовершеннолетних.
«Они славяне, у них есть традиционные ценности. Они не пойдут на то, чтобы их мальчик поменял ориентацию, чтобы их девочка стала мальчиком», — утверждает активистка.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Евросоюз потребовал от Венгрии не ограничивать для детей ЛГБТ-контент*. На период с 2026 по 2030 Еврокомиссия утвердила новую ЛГБТ-стратегию. Согласно документу, каждая страна ЕС должна принять необходимые меры, которые станут гарантом «свободы быть самим собой» для всех, в том числе детей.
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* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.
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