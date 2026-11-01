Частный самолет упал посреди улицы во Флориде

Частный самолет Learjet 60 потерпел крушение в городе Гринакрес, штат Флорида. Об этом сообщает The New York Post.

По данным издания, катастрофа произошла в округе Палм-Бич. Перед падением воздушное судно задело линии электропередачи. После удара начался сильный пожар.

На место прибыли экстренные службы. Местные больницы получили предупреждение о происшествии с возможным большим числом пострадавших.

На борту разбившегося во Флориде частного самолета находились девять человек. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

The New York Post сообщает о нескольких погибших. При этом точное число жертв и сведения о пострадавших на земле пока не уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одномоторный самолет Aeronca 7AC Champion потерпел крушение в американском городе Хеспирия, штат Калифорния, погибли два человека.

Инцидент произошел в районе Саммит-Вэлли-роуд и Мейпл-авеню, примерно в двух милях от аэропорта Хеспирия. По словам представителя пожарной службы округа Сан-Бернардино Криса Пратера, самолет упал в малонаселенной местности, врезавшись носовой частью в землю.

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