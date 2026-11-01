«Обожаю спорить»: Лоуренс раскрыла секрет своего аккаунта в TikTok

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 43 0

Актриса призналась, что однажды может «снять маску» и показать свою страницу подписчикам.

С кем и о чем спорит Дженнифер Лоуренс в TikTok

Фото: www.globallookpress.com/Domenico Cippitelli

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Дженнифер Лоуренс ведет секретный TikTok ради дискуссий

Актриса Дженнифер Лоуренс в подкасте рассказала, что завела секретный аккаунт в TikTok, чтобы вступать в дискуссии с незнакомыми пользователями.

По ее словам, она обожает спорить с незнакомыми людьми по самым разным поводам. Актриса также отметила, что однажды может «снять маску» и раскрыть свой тайный аккаунт.

Официальный профиль в Instagram* артистка завела еще в сентябре. Уже тогда она сходу расставила все точки над «i», предупредив аудиторию о своей реакции на негатив. Лоуренс полушутя подчеркнула, что не намерена мириться с хейтом и готова в любой момент снести страницу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дженнифер Лоуренс открыто призналась в том, что прибегала к помощи пластических хирургов ради сохранения привлекательности. Актриса решилась на операцию по увеличению груди после рождения второго ребенка, так как не смогла вернуть прежнюю форму естественным путем.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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