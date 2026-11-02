Средний размер пенсии работающих россиян превысил 24 тысячи рублей

|
Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 24 0

Рост за год составил более 2,7 тысячи рублей.

Пенсия работающих пенсионеров выросла до 24 тысяч

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

К сентябрю 2026 года средний размер пенсии работающих россиян превысил 24 тысячи рублей. Такие сведения Социального фонда России приводит РИА Новости.

По информации ведомства, на 1 сентября 2026 года средняя пенсия работающих граждан составила 24 057 рублей.

Годом ранее, в аналогичный период 2025-го, работающие пенсионеры получали около 21 345 рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средняя выплата гражданам, получающим пенсию, за год увеличилась почти на две тысячи рублей. В России насчитывается более 40,5 миллиона пенсионеров: по состоянию на 1 сентября 2026 года на учете в Социальном фонде России состояли 40,519 миллиона человек. 

В сентябре средний размер пенсионных выплат достиг 25 469 рублей — в расчет включены как работающие, так и неработающие граждане. Годом ранее, в сентябре 2025-го, этот показатель составлял 23 520 рублей, таким образом за год средняя выплата увеличилась на 1 949 рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+4° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.56
-0.12 89.66
-0.16
Красота Луны, сила Юпитера и сияние метеоров: что звезды приготовили в но...

Последние новости

2:22
Атака в сердце политики: Apple предупредила немецких министров о взломе
2:14
Средний размер пенсии работающих россиян превысил 24 тысячи рублей
2:07
Парковочный конфликт закончился похищением и убийством супругов
1:41
В Москве и области объявили желтый уровень из-за тумана
1:27
«Мама ее отшлепает»: Трамп о выведенной с митинга активистке
0:50
Четыре дня вместо пяти: у россиян началась короткая рабочая неделя

Сейчас читают

Почему в одинаковых квартирах соседи платят за отопление по-разному
«Анастасия нестабильна»: директор Волочковой объявил о разрыве с балериной
Зима в Сибири побьет вековой рекорд: чего ждать
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео