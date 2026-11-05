Крошик на связи: знаменитая нерпа жива и активно бороздит Ладогу

Фонд друзей балтийской нерпы: Крошик жив и активно бороздит Ладогу

В Фонде друзей балтийской нерпы рассказали о том, как сейчас передвигается «тюлень-капитан» Крошик.

Наблюдать за бывшим питомцем стало труднее: с 16 октября его передатчик включается только в те моменты, когда нерпа отдыхает на камнях и обсыхает.

«Конечно, мы теперь потеряли возможность оценивать ежедневные расстояния, которые проплывает наш любимец, но, по крайней мере, знаем, что он жив и по-прежнему активно перемещается по Ладоге», — приводит фонд свои слова.

С 1 ноября французская компания — оператор спутниковой системы Argos — прекратила обслуживание абонентов в России. По словам специалистов, Argos оставался единственным в мире сервисом, обеспечивающим спутниковую телеметрию диких животных на должном уровне. Теперь в России невозможны любые исследования с мечением зверей подобными устройствами.

Без связи остался и знаменитый самец ладожской нерпы Крошик, внесенный в Красную книгу. Он оказался в последней партии российских клиентов французской компании. Животное недавно вернулось в естественную среду после 10 лет жизни в петербургском центре реабилитации.

Практика использования таких передатчиков для морских млекопитающих в России началась в 2009 году. Одной из первых подопечных фонда с устройством Argos стала балтийская нерпа Малышка Хита.

Крош попал к специалистам малышом и сильно привязался к человеку. Дважды его пытались выпустить в дикую природу, но оба раза он возвращался. В прошлом году тюлень жил в плавучем вольере, а в этом году подготовку продолжили: несколько дней вольер не закрывали, и Крош свободно перемещался по бухте. После этого он окончательно ушел в Ладогу, и за его перемещениями следили с помощью спутникового передатчика.

Ситуация осложняется тем, что Ладога, где теперь живет Крошик, страдает от потепления. За последние 40 лет ледяной покров озера уменьшился втрое, а зимой 2020 года водоем остался на 80% открытым. Нерпы размножаются и вскармливают детенышей на льду, и в годы без льда гибнет 90% приплода, отмечают в фонде.

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