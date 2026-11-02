Шампунь от перхоти вместо средства от прыщей: когда это действительно работает

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 715 0

Месяцами боретесь с мелкими зудящими высыпаниями, а привычная косметика не помогает? Возможно, причина вовсе не в закупоренных порах.

Помогает ли шампунь от перхоти против прыщей: дерматолог

Фото: www.globallookpress.com/Britta Pedersen

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NBC: шампунь от перхоти помогает от некоторых видов прыщей

Шампунь от перхоти может помочь избавиться от высыпаний на лице и теле, но только если они вызваны чрезмерным размножением дрожжевых грибков Malassezia. При обычной угревой сыпи такое средство не дает аналогичного эффекта. Об этом рассказали дерматологи в беседе с NBC News.

Использование шампуня вместо привычных средств от прыщей стало популярным трендом в социальных сетях. Пользователи публикуют фотографии до и после применения средства, утверждая, что состояние кожи заметно улучшилось всего за несколько недель.

По словам дерматолога Моны Фоад, некоторые люди месяцами пытаются справиться с зудящими высыпаниями с помощью обычной косметики против акне, но не получают результата. После перехода на шампунь от перхоти они замечают улучшения.

Однако подобный эффект объясняется особенностями заболевания, которое нередко ошибочно принимают за обычные прыщи.

Почему шампунь от перхоти может помогать от прыщей

Так называемое грибковое акне на самом деле представляет собой фолликулит, вызванный дрожжевыми грибками Malassezia. Эти же микроорганизмы участвуют в появлении перхоти.

При чрезмерном размножении грибков возникает воспаление в области волосяных фолликулов. На коже образуются небольшие красные бугорки, которые внешне напоминают угревую сыпь.

По словам дерматолога Кэтрин Перри, такие высыпания могут появляться на коже головы, лбу, груди и спине. Нередко они сопровождаются зудом.

Именно противогрибковые компоненты некоторых шампуней от перхоти способны помочь при подобном состоянии.

Однако Мона Фоад подчеркивает, что грибковый фолликулит и обычное акне представляют собой разные заболевания, несмотря на внешнее сходство.

В каких случаях шампунь от перхоти бесполезен

Механизм образования высыпаний отличается. Чаще всего угри возникают на фоне избыточной выработки кожного сала, закупорки пор, активности бактерий и воспаления.

Поэтому шампуни от перхоти не предназначены для лечения черных точек, белых угрей, гормональных высыпаний или глубоких болезненных прыщей.

Дерматолог Ариэль Остад пояснил, что при таких проблемах рассчитывать на аналогичный эффект не стоит.

При этом у одного человека могут одновременно присутствовать как обычное акне, так и грибковый фолликулит. В подобной ситуации шампунь способен уменьшить часть высыпаний, создавая впечатление, что помогает от всех прыщей.

«Если у вас черные точки, белые угри или глубокие болезненные кисты, вам нужно настоящее средство от акне», — подчеркнула Фоад.

Почему прыщи могут вернуться после лечения шампунем

Даже при грибковом фолликулите использование шампуня не гарантирует окончательного избавления от проблемы.

Дело в том, что дрожжевые грибки Malassezia естественным образом присутствуют на коже человека. Задача лечения заключается не в полном уничтожении этих микроорганизмов, а в контроле их чрезмерного размножения.

По словам Моны Фоад, после прекращения применения противогрибковых средств высыпания могут возвращаться. Особенно часто это происходит в жаркую и влажную погоду.

Поэтому шампунь от перхоти в подобных случаях рассматривается скорее как средство для поддержания состояния кожи, а не как способ раз и навсегда избавиться от высыпаний.

Дерматологи обращают внимание, что внешне похожие прыщи могут иметь разное происхождение. Именно от причины их появления зависит, окажется ли эффективным противогрибковое средство или потребуется традиционное лечение акне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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