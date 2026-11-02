«Используют ажиотаж»: как мошенники обманывают россиян перед «черной пятницей»

Мошенники активно используют черную пятницу для обмана россиян

Мошенники активно используют период больших скидок для обмана россиян. Об этом РИА Новостям рассказал первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Антон Немкин.

«Черная пятница» — это не только период больших распродаж, но и время повышенной активности интернет-мошенников. Злоумышленники используют ажиотаж вокруг скидок, чтобы заставить покупателей торопиться, терять бдительность и принимать решения под влиянием эмоций. Их главная задача — не продать товар дешевле, а получить деньги или персональные данные пользователя», — предупредил эксперт.

По его словам, существует несколько схем, которые активно применяют преступники. Например, они могут создавать сайты-подделки, которые почти полностью копируют дизайн и ассортимент оригинальной платформы. На этой фейковой площадке они предлагают купить товар со скидкой 70-90%. Человек оплачивает покупку, но товар не получает.

Для этой схемы мошенники могут даже использовать похожий на оригинальный адрес сайта, отличающейся лишь одним или двумя символами. Поэтому даже внимательный интернет-пользователь может не заметить подмены, добавил Немкин.

Также опасно переходить на такие ресурсы по ссылкам, которые распространяются через социальные сети, мессенджеры или рекламные объявления, предупредил зампред.

Еще один распространенный способ обмана граждан — фишинг. Под акцию или распродажу может быть замаскирована схема по краже конфиденциальных данных. Человеку приходят сообщения о большой скидке, каком-либо выигрыше или проблемах с доставкой. Также там сообщается, что для получения денег или товара необходимо пройти по ссылке и ввести банковские реквизиты или другие личные данные. Но и это обман, через который злоумышленники получают либо банковские данные, либо доступ к вашим аккаунтам, пояснил Немкин.

Особенно опасны сообщения от служб доставки и банков, убеждающие человека срочно подтвердить платеж или отплатить комиссию. Даже если сумма небольшая, делать этого нельзя, все из-за той же опасности передать данные карты преступникам.

Эксперт подчеркнул, что от использования в подобных схемах не застрахованы и сайты известных магазинов.

Злоумышленники также выманивают у россиян доступ к порталу Госуслуг под предлогом записи на прием в Социальный фонд для перерасчета пенсий из-за якобы неучтенного стажа.

Схема выглядит так: человеку звонят, представляются сотрудником Соцфонда и обещают прибавку к пенсии за неучтенный стаж, после чего предлагают записаться на прием и просят продиктовать код из СМС для подтверждения — в действительности этот код нужен для входа в личный кабинет.

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