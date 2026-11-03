«Расширился кругозор»: сценарист сериала «Улей» раскрыл детали подготовки съемок

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 18 0

По словам Рушана Бикмурзина, работа над проектом позволила ему значительно глубже изучить культуру и традиции народа эрзя.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сценарист Бикмурзин: работа над сериалом «Улей» расширила знания о народе эрзя

На премьере сериала «Улей» сценарист Рушан Бикмурзин признался корреспонденту 5-tv.ru, что работа над проектом помогла ему значительно глубже изучить культуру и традиции эрзянского народа.

По словам Бикмурзина, к началу работы он уже был довольно неплохо знаком с эрзянской культурой, поскольку у него много друзей и товарищей из Мордовии. Авторы проекта много консультировались с носителями языка и традиций, а также с людьми, которые глубоко увлекаются этой темой и являются в ней сведущими. Сценарист отметил, что, хотя какие-то новые конкретные детали сейчас уже и не вспомнить, но мифология оказалась очень большой.

«Очень расширился кругозор насчет традиций и каких-то особенностей народа эрзя. Да, было интересно», — поделился он.

Тогда же на премьере актер Илья Любимов признался, что ему гораздо интереснее играть отрицательных героев в фильмах и сериалах. По его словам, режиссеры видят в нем в основном антагониста, и артист относится к этому абсолютно спокойно.

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