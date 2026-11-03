Разнесли в щепки: Меган Маркл обвинили в давлении на принца Гарри

The Blast: Меган Маркл вновь обвинили в плохом влиянии на принца Гарри

Отношения принца Гарри и Меган Маркл снова оказались в центре внимания. После возвращения пары в Великобританию обсуждения вокруг Сассексов вспыхнули с новой силой. Теперь герцогиню Сассекскую обвиняют в том, что она «плохо влияет» на принца Гарри, сообщает The Blast.

Не так давно к семейной драме добавилась еще одна история — вокруг отца Меган Томаса Маркла. В конце октября британская полиция объявила, что передаст зарубежным правоохранительным органам сведения об обвинениях в его адрес, которые ранее не были переданы соответствующим ведомствам. При этом сам Томас Маркл отрицает обвинения.

На этом фоне пользователи снова спорят о том, насколько сильно Меган повлияла на отношения Гарри с его семьей и действительно ли супруги сами стали причиной многолетнего конфликта с королевскими родственниками.

Почему Меган снова обвиняют в разладе Гарри с семьей

Гарри и Меган начали встречаться в 2016 году. В ноябре 2017 года они объявили о помолвке, а 19 мая 2018 года поженились. У супругов двое детей — принц Арчи и принцесса Лилибет.

Однако уже спустя несколько лет отношения Гарри с другими членами королевской семьи резко ухудшились. В 2020 году супруги отказались от выполнения обязанностей работающих членов королевской семьи и перебрались в США.

В 2026 году пара неожиданно вернулась в Великобританию. При этом их статус не изменился: Гарри и Меган по-прежнему не являются работающими членами королевской семьи. В сентябре король Карл III официально подтвердил этот статус в письме британским чиновникам.

Именно возвращение Гарри и Меган вновь сделало семейный конфликт монархии одной из главных тем британской прессы.

Одни пользователи считают, что принц мог бы восстановить отношения с родственниками, если бы Меган не была рядом. Другие придерживаются противоположного мнения, что ответственность за происходящее нельзя возлагать на одного человека.

«Она вскружила Гарри голову. Мне жаль, но она плохо на него влияет, и из-за нее он потерял семью», — написал один из комментаторов.

Другой пользователь, напротив, назвал настоящим чудом то, что постоянное внимание прессы вообще не разрушило брак супругов.

«На самом деле это чудо, что стресс не разрушил их отношения», — отметил он.

Пользователи вспомнили и о культурных различиях

В обсуждении отношений Гарри и Меган некоторые комментаторы обратили внимание и на различия между американской и британской культурой.

По мнению одного из пользователей, часть конфликтов могла быть связана с разными представлениями о рабочих отношениях, личных границах и правилах поведения. Другие, напротив, считают подобные объяснения слишком простыми и уверены, что проблемы пары с королевской семьей гораздо глубже.

При этом в социальных сетях обсуждают не только отношения супругов между собой. Отдельная тема — связь Гарри с родственниками после возвращения в Великобританию.

Некоторые пользователи призывают принца Уильяма простить брата и восстановить отношения. Другие считают, что Гарри и Меган уже сделали собственный выбор и должны самостоятельно строить жизнь за пределами королевской системы.

Что происходит с отцом Меган Маркл

Новый виток семейной истории появился после сообщений о ее отце Томасе Маркле.

В октябре 2026 года стало известно, что власти Филиппин расследуют обвинения в отношении 82-летнего Томаса Маркла, связанные с хранением материалов сексуального насилия над детьми. Поводом стали заявления его сына Томаса Маркла-младшего, который сообщил о найденных материалах и обратился в правоохранительные органы. Сам Томас Маркл категорически отрицает обвинения и называет их ложью.

Меган заявила, что ей стало известно о подобных тревожных обвинениях еще несколько лет назад. По ее словам, в 2018 году в британскую полицию поступило письмо, в котором содержались сведения об ее отце.

Позднее письмо было передано супругам Сассексам. Меган сказала, что была «глубоко расстроена» новыми сообщениями и связала решение не допускать отца к своим детям именно с желанием защитить их.

Британская полиция впоследствии подтвердила, что получила письмо с обвинениями в 2019 году и передала информацию Гарри и Меган. Однако сведения другим правоохранительным органам не были предоставлены. Сейчас обстоятельства этой ситуации проверяются.

В конце октября Скотланд-Ярд заявил, что намерен передать информацию соответствующим зарубежным ведомствам. Кроме того, независимый орган по контролю за деятельностью полиции начал расследование того, почему сведения о возможных преступлениях не были переданы другим правоохранительным органам ранее.

Меган давно не общается с отцом

Отношения Меган с отцом испортились еще перед ее свадьбой с Гарри в 2018 году. Томас Маркл не присутствовал на церемонии, сославшись на состояние здоровья, после чего отношения практически прекратились.

В 2025 году Меган направила отцу письмо, в котором сообщила, что не намерена восстанавливать прежние отношения и не позволит ему встречаться с ее детьми. Это произошло после того, как он перенес серьезные проблемы со здоровьем и ему ампутировали ногу.

Сможет ли Гарри помириться с семьей

Возвращение Гарри и Меган в Великобританию вновь поставило этот вопрос на первый план. Однако пока их статус остается прежним — они живут как частные лица и не вернулись к официальным королевским обязанностям.

На фоне новых семейных скандалов публика продолжает искать виноватого в разрыве Гарри с родственниками. Одни указывают на Меган, другие — на многолетний конфликт внутри самой королевской семьи. Но в самой истории остается немало обстоятельств, которые невозможно свести к одному человеку.

Пока Гарри и Меган продолжают строить собственную жизнь, их отношения с родственниками остаются одной из самых обсуждаемых историй британской королевской семьи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.