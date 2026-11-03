От Рианны до Мадонны: МУЗ-ТВ раскроет секреты богатства мировых звезд

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 40 0

Цель программы — рассказать, в чем формула успеха.

На МУЗ-ТВ стартует проект «Культ личности» — что известно

Фото: www.globallookpress.com/Oscar Gonzalez

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На телеканале МУЗ-ТВ 7 ноября стартует уникальный «Культ личности»

На телеканале МУЗ-ТВ впервые стартует уникальный проект про звезд «Культ личности» — цикл расследований про мировых знаменитостей. Об этом сообщила пресс-служба МУЗ-ТВ.

«Многие суперзвезды когда-то были простыми людьми. Теперь же их состояния исчисляются миллионами. Они превратили свои имена в бренды, а бренды — в бизнес-империи», — говорится в пресс-релизе телеканала.

Цель проекта — раскрыть формулу успеха мировых звезд. Например, зрители узнают, как Мадонне и Оззи Осборн удалось сколотить свои капиталы, а также какая стратегия привела Криштиану Роналду к бешеной популярности.

Первый выпуск проекта будет посвящен певице Рианне. У нее есть роскошный особняк в Беверли-Хиллз за 14 миллионов долларов, дворец площадью 1000 квадратных метров на родном Барбадосе за 22 миллиона, а также автопарк из десяти люксовых автомобилей. Но когда-то певица не могла купить даже кусок хлеба. Что же привело Рианну на вершину успеха: талант, удача или жесткий расчет. Узнать об этом можно будет 7 ноября в 16:00 на МУЗ-ТВ.

Ранее на юбилейном шоу МУЗ-ТВ официально зафиксировали рекорд Книги рекордов России: 23 популярных артиста объединились для создания совместного трека «Звезды становятся ближе». Композицию подготовили Filatov & Karas совместно с командой телеканала.

В записи приняли участие Сергей Жуков, Сергей Лазарев, ANNA ASTI, Григорий Лепс и многие другие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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