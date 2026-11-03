Европейские страны стараются оградить украинское руководство от последствий громких скандалов, подобных истории с незаконным удержанием военнослужащих под Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что произошедшее уже получило международную огласку.

По его словам, киевский режим испытывает серьезные проблемы с поиском людей, готовых воевать за его интересы. Ситуация с дезертирством и большим количеством раненых, как считает представитель Кремля, будет только усугубляться.

«Украинцы, не желающие воевать, могут сдаваться российским военнослужащим», — подчеркнул Песков.

Поводом для заявления стал скандал в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Местные жители и родственники военнослужащих собрались возле здания, где, по распространявшимся сообщениям, в подвале удерживали около 40 мужчин. Очевидцы заявляли об избиениях, тяжелых травмах и препятствовании доступу медиков. Одна из сотрудниц скорой помощи даже опустилась на колени перед полицейскими, умоляя разрешить ей пройти к пострадавшим. Впоследствии четверых военнослужащих госпитализировали.

Ситуация переросла в массовые столкновения: протестующие пытались прорваться на территорию, громили полицейские автомобили и автобус Нацгвардии. Сообщалось о применении слезоточивого газа и стрельбе. Среди находившихся в здании обнаружили 14-летнего подростка.

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* признал, что подобных объектов в стране немало, однако назвал здание временным пунктом дислокации военнослужащих. В Национальной гвардии подтвердили, что там находились в том числе бойцы, самовольно оставившие воинские части. При этом украинские правоохранители отвергли сообщения о незаконном удержании людей и гибели человека.

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что украинцы постепенно привыкают к жестокому обращению с мобилизованными. По его мнению, скандал не приведет к масштабным протестам, а власти могут затягивать расследование, дожидаясь нового события, которое переключит внимание общественности.

Чтобы снизить общественное напряжение, на место прибыл глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*, признанный в России террористом и экстремистом. Он пообещал разобраться в произошедшем и привлечь виновных к ответственности. Однако появление чиновника вызвало недовольство собравшихся: люди начали оскорблять его, а затем распылили ему в лицо газ. После этого Буданов поспешно укрылся в охраняемом автобусе.

Буданов* отказался назвать это тюрьмой: использовал законный военный термин «пункты временной дислокации», откуда мобилизованных отправляют на фронт. Он подтвердил, что таких объектов по всей Украине действительно много.

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* — внесен в перечень террористов и экстремистов.