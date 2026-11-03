После убийства вернул нож матери жертвы: мужчина зарезал подростка у кинотеатра в Приморье

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 52 0

Трагедия произошла в городе в Большой Камень.

Мужчина зарезал 16-летнего подростка в Приморье — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Мужчина зарезал 16-летнего подростка в Приморье

В Приморье мужчина зарезал 16-летнего подростка. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Трагедия произошла у кинотеатра «Октябрь» в Большом Камне. По данным инсайдера, погибший подросток был с друзьями. Конфликт начался еще на улице. Там подростки повздорили с пьяным 42-леитним мужчиной. Словесная перепалка быстро переросла в драку: один из ребят ударил дебошира кулаком по лицу. Тот затаил обиду.

Желая отомстить ребенку, дебошир взял нож у кассира кинотеатра. По предварительным данным, это была мать погибшего. После чего подозреваемый нашел парня в кинотеатре и ударил его ножом в грудь. Рана была смертельной он попал в сердце. Школьник умер до приезда скорой.

После расправы мужчина вернул нож кассиру. С места преступления подозреваемый скрываться не стал. Он дождался приезда сотрудников полиции и сдался с повинной. Скоро ему будет избрана мера пресечения.

Ранее в Калуге 15-летнему подростку предъявили обвинение в убийстве 46-летнего местного жителя после уличного конфликта. Инцидент произошел после того как мужчина решил прокомментировать поведение группы несовершеннолетних во время их прогулки. В ответ на критику один из подростков проявил немотивированную агрессию и жестоко избил оппонента.

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