«Ничего не слышно»: австрийский аналитик объяснил, почему Запад молчит о «пыточной» под Киевом

|
Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 73 0

По появившимся данным, в подвале удерживали около 40 мужчин.

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Аналитик Поппель заявил, что западные СМИ молчат о скандале на Украине

О скандале с пыточной под Киевом молчат западные медиа. Об этом рассказал 5-tv.ru австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

«Разумеется, в западных СМИ ничего не слышно о зверствах украинских фашистов. Но это понятно, потому что здесь существует определенная информационная блокада», — отметил эксперт.

Поппель также обратил внимание на то, что медиа на Западе не публикуют материалов ни об атаках украинских военных на гражданские объекты России, ни о ситуации внутри страны.

Ранее в пригороде Киева — Петропавловской Борщаговке — произошел скандальный инцидент. К зданию пришли местные жители и родные военнослужащих.

По появившимся данным, в подвале удерживали около 40 мужчин. Очевидцы сообщали об избиениях, которые сопровождались серьезными травмами. Врачам не давали возможности оказать необходимую помощь. Сотрудница скорой в попытке оказать помощь пострадавшим опустилась на колени перед полицейскими. Она просила разрешить ей пройти к раненным. Тогда отвезли в больницу четырех военных.

Обстановка переросла в массовые беспорядки: протестно настроенные люди рвались на территорию, громили машины полиции и автобус Нацгвардии.

Затем мировую общественность шокировали кадры, на которых мальчика 14-ти лет вывели из пыточной Нацгвардии под Киевом. Как именно несовершеннолетний там очутился — до сих пор неясно. Согласно сообщениям украинских СМИ, подросток мог оказаться там из банального любопытства.

Его задержали во дворе, когда уже начались беспорядки, и заперли. Несовершеннолетнего с ранениями достали из подвала в состоянии шока.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с заявлением о том, что страны Европы пытаются защитить украинское правительство от последствий скандальных преступлений, аналогичных произошедшей в Петропавловской Борщаговке истории.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+3° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
80.97
0.41 90.46
0.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:38
«Люди видели нечто необычное, но…»: ученый раскрыл, что на самом деле скрывается в Лох-Нессе
16:27
Конец многолетнего раскола? Хабенский заговорил о воссоединении МХАТ и МХТ
16:15
Борьба за наследство Баталова продолжается: Дрожжина снова пошла в суд
16:10
«У всех одни и те же»: Путин назвал общие для россиян ценности
16:04
СНИЛС в чужих руках: на десятилетнюю девочку из Омской области повесили долг в десять миллионов рублей
15:50
«Ничего не слышно»: австрийский аналитик объяснил, почему Запад молчит о «пыточной» под Киевом

Сейчас читают

«Их научили принимать это»: бывший разведчик США Риттер высказался о «пыточных» на Украине
Девочка умерла после отдыха в детском лагере в Татарстане
«Это страшно звучит»: внучка Федосеевой-Шукшиной раскрыла правду о паллиативном статусе актрисы
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео