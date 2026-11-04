Маликов: образ романтического красавца принес мне не меньше успеха, чем песни

Певец, народный артист РФ Дмитрий Маликов считает, что популярность ему принесла не только музыка, но и образ романтического красавца. Таким мнением он поделился в шоу Стаса Ярушина.

«Популярным меня сделали не только хиты. Но и мой образ — молодого, очень симпатичного и длинноволосого парня. Мне кажется, что девчонки, которые были в меня влюблены, потребляли все, что я выдавал в тот момент», — заявил Дмитрий.

Маликов даже предположил, что его творчество на тот момент было не таким уж и хитовым, но амплуа романтического принца покорило всех.

«Тут дело в личности. Я романтический принц, а кто-то с этим не согласен?» — смело заявил он.

Полет над Москвой, 35 попыток записать песню и запах морской капусты

На этом же шоу Маликов поделился воспоминаниями об одном из первых серьезных этапов своей карьеры — участии в новогоднем «Голубом огоньке». Чтобы его песня «До завтра» попала в праздничный эфир, композицию пришлось перезаписывать целых 35 раз.

Съемки номера тоже запомнились певцу надолго — по задумке авторов, часть выступления должна была пройти на фоне ночной Москвы. Для этого артиста вместе с оператором подняли на вертолете, и они зависли недалеко от Останкинской башни.

Вертолет так сильно раскачивало, что Маликову стало плохо. Его «добили» пилоты — они решили устроить трапезу прямо во время съемки и открыли банку сильно пахнущей морской капусты — блюда, которое певец особенно не жалует.

Сейчас Дмитрий вспоминает тот момент с юмором, хотя тогда ему пришлось нелегко.

В музыке с детства: у кого учился Маликов

Несмотря на самоиронию Дмитрия, на самом деле к музыке он относится серьезно. Будущий эстрадник родился в Москве в семье Юрия Маликова, основателя знаменитого ансамбля «Самоцветы», а его мама Людмила Вьюнкова занималась балетом и пением.

Музыкой Маликов увлекся не сразу, поначалу мечтая о спортивной карьере. Преподаватель фортепиано Алексей Шмитов даже сомневался, что из мальчика получится артист — тот часто пропускал уроки и не слишком усердно занимался.

Однако в итоге Маликов окончил музыкальную школу, поступил в училище при Московской консерватории и уже в подростковом возрасте он выступал вместе с «Самоцветами». В 1994 году Дмитрий окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского с красным дипломом.

Восходящая звезда эстрады: с чего Маликов начал путь на музыкальный Олимп

Эстрадная карьера Маликов стартовала 25 июня 1988 года. Он исполнил две песни — «Лунный сон» и «Ты моей никогда не будешь». При этом настоящую известность ему принесла именно песня «До завтра» — впервые артист исполнил ее в 1989 году. Трек быстро завоевал любовь широкой аудитории и сейчас остается одним из самых известных в репертуаре артиста.

Уже в 1990 году Дмитрий провел первые сольные шоу в московском концертном зале «Олимпийский», а год спустя выпустил свой дебютный альбом «Поиски души».

В 1990-е карьера певца пошла на взлет. Его музыку регулярно включали в музыкальные чарты, он становился обладателем элитных музыкальных наград. Среди самых известных композиций этого периода — «Ты одна, ты такая», «Звезда моя далекая» и «С днем рождения, мама».

В 1998 году Маликов получил звание заслуженного артиста России, а в 2010-м — народного артиста.

Не только эстрада: где еще добился успеха народный артист

Позже в 2000-х Маликов решил расширить область своего творчества за пределы эстрадного амплуа — в 2007 году он явил миру собственное музыкально-инструментальное шоу Pianomania. В программе звучала фортепианная музыка.

В 2013 году артист попробовал себя и в роли наставника — он вошел в судейский состав проекта «Голос». Также он работал телеведущим детской программы «Спокойной ночи, малыши!» с 2012 по 2016 год.

Маликов даже вышел за рамки музыкальной сцены, реализовав свои идеи на театральном поприще. В 2016 году он представил спектакль «Перевернуть игру» — он стал и автором, и продюсером, и музыкантом и даже исполнителем главной роли.

Не остался артист в стороне и от интернет-культуры — в 2017 году он записал песню и снял клип вместе с блогером Юрием Хованским, а до этого в 2016 году принял участие в судействе рэп-проекта Versus Battle.

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