Сил выбраться уже не было: спасатели вытащили косулю из ледяной воды

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Дарья Белова
Дарья Белова 53 0

Животное находилось всего в пяти метрах от берега, но под тонким льдом скрывалась трехметровая глубина.

Фото, видео: max.ru/МЧС Хабаровского краяid2721120700_gos; 5-tv.ru

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Спасатели вытащили косулю из ледяной полыньи в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре молодую косулю заметили на тонком льду недалеко от берега. Самостоятельно выбраться из ледяной западни оно уже не могло, поэтому очевидцы вызвали спасателей МЧС России. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Фото: max.ru/МЧС Хабаровского краяid2721120700_gos; 5-tv.ru

Тревожный сигнал поступил в поисково-спасательный отряд днем 4 ноября. Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, косулю обнаружили на набережной Города юности в районе речного вокзала. Дежурная смена оперативно отправилась на помощь.

Когда специалисты добрались до места, стало понятно, что ситуация непростая. Молодая косуля находилась всего в пяти метрах от берега, но добраться до нее было не так легко. Животное уже сильно выбилось из сил, а под тонким льдом скрывалась еще одна опасность. Дно в этом месте резко обрывалось, а глубина достигала трех метров.

Медлить было нельзя. Один из спасателей надел гидрокостюм, закрепился страховочной веревкой и добрался до испуганного животного. Ему удалось вытащить косулю из ледяной воды и доставить на берег.

Обессилевшую косулю сотрудники МЧС отвезли в зооцентр. Там животному сразу выделили место, где оно сможет согреться и восстановить силы.

В МЧС подчеркнули, что для спасателей важна каждая жизнь.

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