«Ум богатеет»: Хабенский призвал перестать топить друг друга

Хабенский: людям нужно перестать топить друг друга

Художественный руководитель МХТ имени Чехова и народный артист России Константин Хабенский призвал людей поддерживать друг друга. Артист об этом заявил на пресс-завтраке, передает 5-tv.ru.

Отвечая на вопрос о том, о каких достижениях он хотел бы рассказать через пять лет, Хабенский поделился размышлениями о знаниях, душевной щедрости и взаимопомощи. По его мнению, человек становится богаче не только благодаря тому, что узнает и приобретает.

«Ум богатеет от того, что ты прочитал или приобрел, а сердце — от того, что ты отдал», — сказал актер.

Хабенский подчеркнул, что забота об окружающих не должна означать отказ от собственных интересов или необходимость жертвовать всем ради других. Речь, по его словам, идет о более простых вещах — внимательном отношении к людям и готовности прийти на помощь, когда кто-то оказался в сложной ситуации.

В качестве примера артист привел образ человека, который не проходит мимо тонущего, а протягивает ему руку. Он отметил, что поддержка может проявляться по-разному, но главное — не оставлять другого один на один с трудностями.

Также Хабенский призвал не воспринимать чужие успехи как повод для зависти.

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