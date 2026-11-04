Умер звездный парикмахер принцессы Дианы Джон Фрида

Британский стилист Джон Фрида, которому доверяли свои волосы принцесса Диана и десятки мировых знаменитостей, скончался в возрасте 75 лет. О смерти 3 ноября сообщила газета Daily Mail со ссылкой на представителей его салона.

По словам сотрудников, в последние минуты жизни рядом с Фридой находились родные и близкие.

Путь к звездной славе начался с салона в Лондоне, который Фрида открыл в 1976 году. Со временем его кресло стало одним из тех мест, куда стремились попасть знаменитости. Среди клиенток стилиста оказалась принцесса Диана.

Ему также доверяли свои прически Мадонна, Жаклин Кеннеди, певица Диана Росс, модель Твигги и актрисы Гвинет Пэлтроу и Николь Кидман. В числе его клиентов был и Пол Маккартни.

В 1988 году он выпустил собственную линейку средств для ухода за волосами. Бренд быстро вышел за пределы салонного бизнеса и стал известен далеко за пределами Великобритании. В 2002 году его приобрела японская корпорация.

Успех принес стилисту не только мировую известность, но и внушительное состояние. В 2025 году Фрида занял четвертое место в списке самых богатых представителей британской индустрии красоты.

В июне 2026 года исполнилось 50 лет с момента открытия его первого салона в Лондоне.

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