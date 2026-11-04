Газманов: «Когда я забываю слова, народ радуется в зале»

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Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 34 0

По словам артиста, за годы идеального исполнения люди начали думать, что он поет под фонограмму.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Народный артист России Олег Газманов рассказал, что его фанатам на концертах нравится, когда он забывает слова в песнях. Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru перед концертом в честь 65-летия Кремлевского дворца.

«Ну, мне повезло что у меня большой фан-клуб, и на моих сольных концертах они все сидят, я только пропускаю, они сразу подсказывают там», — рассказал он.

По словам артиста, за годы идеального исполнения люди начали думать, что он поет под фонограмму, и ошибки в композициях вызывают только радость.

«Иногда это даже хорошо, потому что я уже столько пою много раз некоторые песни, и настолько уже попадаю в ноты, что иногда людям кажется, это фонограмма. И когда я забываю слова, например, народ так радуется в зале, ух ты, это нормально оказывается. Я иногда, кстати, слова меняю в процессе. Ну, например, „Как же так получается, снова в Питере встречаемся“. Так как-то веселее. Или там „Я по жизни загулял, и в Воронеж я попал“. Ну людям нравится, что это живьем», — объяснил Газманов.

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