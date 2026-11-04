Умер чемпион мира по фигурному катанию Джон Никс

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Дарья Белова
Дарья Белова 43 0

Британский спортсмен и тренер скончался в возрасте 97 лет.

Умер фигурист Джон Никс

Фото: © Getty Images/Matthew Stockman

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Британский фигурист, чемпион мира и Европы в парном катании Джон Никс умер в возрасте 97 лет. О его смерти сообщил журналист Джеки Вонг на своей странице в социальной сети X.

«Он был чемпионом мира 1953 года в парном разряде и 4-кратным призером чемпионата мира вместе со своей сестрой Дженнифер Никс. В качестве тренера он работал со многими фигуристами», — написал журналист.

После завершения спортивной карьеры Никс продолжил заниматься фигурным катанием, но уже в качестве тренера. Среди его учеников были чемпионы мира Тай Бабилония и Рэнди Гарднер, а также олимпийская чемпионка Пегги Флеминг.

Сам Никс добился значительных успехов на международной арене. В 1953 году он вместе с сестрой Дженнифер завоевал золото чемпионата мира в парном катании. Кроме того, в его спортивной коллекции были серебряная и две бронзовые награды мировых первенств.

В 2000 году заслуги Никса отметили включением в Зал славы мирового фигурного катания. Его имя сохранилось и в названии международного турнира по парному катанию CS John Nicks Pairs International.

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