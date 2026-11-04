Стали известны дата и место прощания с Екатериной Райкиной

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 78 0

После церемонии тело актрисы кремируют.

Прощание с Екатериной Райкиной пройдёт 6 ноября

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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Церемония прощания с Екатериной Райкиной состоится 6 ноября

Церемония прощания с Екатериной Райкиной — заслуженной артисткой РСФСР, актрисой театра и кино — состоится 6 ноября в Школе Райкина в Москве. Об этом 4 ноября сообщили ТАСС в семье артистки.

По словам члена семьи, прощание начнется ориентировочно в 11:00. Затем пройдет отпевание в церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Ордынке.

После церемонии прощания тело Райкиной кремируют, уточнили в семье.

О смерти актрисы стало известно 3 ноября — об этом рассказали в Фонде поддержки и развития культуры имени Аркадия Райкина. Позже ее сын Алексей Яковлев сообщил, что Екатерина Аркадьевна умерла в одной из столичных больниц.

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В начале октября Райкину экстренно доставили в медучреждение с подозрением на острое кишечное кровотечение. Врачи провели курс интенсивной терапии и на определенном этапе добились временной стабилизации, однако последние недели артистка была прикована к постели.

Екатерина Райкина родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде в семье сатирика Аркадия Райкина и актрисы Руфи Райкиной-Иоффе. Ее родной брат — народный артист России Константин Райкин. Окончив в 1959 году Щукинское училище, актриса почти 50 лет служила в московском Театре имени Вахтангова.

На сцену она впервые вышла в 12 лет, сыграв Козетту в «Отверженных». В кино снялась в нескольких заметных картинах, включая «Западню», «Благочестивую Марту» и «Клуб женщин». Всего в фильмографии около полутора десятков работ. В 1976 году Райкина получила звание заслуженной артистки РСФСР.

Как и положено актрисе, Райкина была влюбчивой, но мужей выбирала талантливейших, даже легендарных. Первым был Михаил Державин, вторым — Юрий Яковлев, от которого у нее родился сын Алексей, третьим — коллега по театру Владимир Коваль. Каждый оказал свое влияние на ее незаурядную судьбу.

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