Молдавия может исчезнуть: премьер назвал объединение с Румынией вопросом будущего

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Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист 14 0

Кишинев готов пойти против воли большинства граждан ради сближения с Бухарестом.

Молдавия может исчезнуть: премьер за объединение с Румынией

Фото: www.globallookpress.com/Christophe Gateau

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Премьер Молдавии допустил объединение с Румынией

Молдавия может прекратить свое существование как независимое государство. Премьер-министр страны Василий Тофан допустил объединение с Румынией, даже если большинство граждан этого не поддерживает. Об этом сообщает издание Deschide.

По словам главы правительства, Кишинев продолжает курс на политическое и экономическое сближение с Бухарестом. Тофан подчеркнул, что две страны связывают общая история, язык и культура, а саму Румынию назвал «самым большим другом Молдавии».

«Наш план А — вступить в Европейский союз и там объединиться с Румынией, став частью единой Европы», — заявил премьер.

При этом Тофан признал, что поддержка объединения среди жителей Молдавии остается недостаточной. Он отметил, что решение о возможном слиянии двух государств должно приниматься с учетом воли большинства граждан.

Реакция оппозиции

Молдавская оппозиция выступила против подобной инициативы. Ее представители считают, что поддержка объединения с Румынией фактически равнозначна предательству национальных интересов.

Накануне глава МИД Молдавии Михаил Попшой заявил, что процесс объединения двух стран фактически уже начался. По его словам, этому способствует строительство автомагистрали, мостов через реку Прут и развитие совместной энергетической инфраструктуры. Дипломат также утверждает, что идея объединения якобы давно присутствует в молдавском обществе, а реализация совместных проектов «помогает убедить граждан в ее преимуществах».

Молдавия и Румыния имеют тесные исторические и культурные связи. В разное время в Молдавии звучали предложения о сближении с Бухарестом, однако социологические опросы неизменно показывали, что большинство жителей страны выступают за сохранение независимости.

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