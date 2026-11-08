«Стас без своего дома вообще не Стас»: Цой рассказала, как живет семья Михайлова

Анита Цой рассказала об особой атмосфере в доме Стаса Михайлова

Народная артистка России Анита Цой поделилась своими впечатлениями от особой обстановки в доме певца Стаса Михайлова. Об этом звезда рассказала корреспонденту 5-tv.ru на юбилейном концерте, посвященном 65-летию Кремлевского дворца.

«Стас без своих детей, без своего дома — он вообще не Стас. Если бы хоть кто-то был хоть раз у них дома, ну вы не понимаете, что это такое», — отметила певица.

По словам Цой, дом Михайлова — это место очень гостеприимных и позитивных семейных вечеров.

«Это мегагостеприимство, это позитивнейшие вечера, они живут, они дышат в унисон, голову поворачивают в унисон. О чем вы говорите», — рассказала она прессе.

Комментарий знаменитость дала по поводу слухов о разводе Стаса Михайлова с его женой Инной. Тревожные домыслы появились после публикации супруги певца. В своих социальных сетях она не раз делала неоднозначные заявления: выкладывала совместное фото с черно-белым фильтром и подписью «Мы больше не вместе». После этого Инна писала на своей странице «Прощай…». Цой при этом не поверила в реальность развода пары.

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