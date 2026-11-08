Удар в лицо вместо рукопожатия: хоккеисты устроили драку после матча КХЛ

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Василиса Власова
Василиса Власова 16 0

За потасовку на льду оба спортсмена были оштрафованы.

Хоккеисты устроили драку после чемпионата

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Гунеев

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После матча КХЛ между игроками «Локомотива» и «Нефтехимика» произошла драка

На матче регулярного чемпионата КХЛ между игроками ярославского «Локомотива» и нижнекамским «Нефтехимиком» произошла драка. Случай произошел во время рукопожатия после матча.

Конфликт на словах между Ильей Пастуховым, защитником «Нефтехимика», и Даниилом Мисюлем из «Локомотива» вылился в драку. Первым нанес удар в лицо противника Мисюль. На плече спортсмена «Локомотива» заметили кровь.

«А что это за перформанс?» — спрашивали комментаторы матча.

За потасовку на льду оба хоккеиста были оштрафованы. Арбитры остановили драку и выписали обоим по пять минут штрафа. Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин после матча провел параллель с подобным случаем в футболе — когда Зинедин Зидан ударил Марко Матерацци в грудь в финале чемпионата мира 2006 года.

«Я потом видео посмотрел. Я так понимаю, что игрок „Локомотива“ что-то сказал нашему Илье. Вдруг Илья остановился, и получился конфликт», — комментировал произошедшее Гришин на пресс-конференции после матча.

Сам чемпионат завершился победой «Локомотива» над «Нефтехимиком» со счетом 5:1.

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