«Воскресли» из небытия: счета пропавшей Усольцевой внезапно разблокировали

Шесть счетов пропавшей Ирины Усольцевой оказались оплаченными

Загадочная история вокруг семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре прошлого года, получила неожиданное продолжение. Выяснилось, что все шесть счетов Ирины Усольцевой, которые ранее были заблокированы за неуплату налога, снова открыты. Об этом пишет aif.ru.

В апреле 2026 года счета женщины арестовали из-за долга в размере 6 760 рублей. Однако к ноябрю ограничения сняли. Это могло произойти по двум причинам: либо Ирину официально признали умершей, либо кто-то оплатил ее задолженность перед государством.

Сведений о том, что суд признал женщину умершей, найти не удалось. Более того, ее сын Данила ранее говорил, что перестал оплачивать даже телефон матери. Тогда возникает логичный вопрос: кто и зачем погасил налог за исчезнувшего человека?

Особый интерес вызывает тот факт, что недавно номер телефона Ирины появился в мессенджере MAX. А ее новосибирский счет до сих пор привязан к этому номеру. Это означает, что получить доступ к деньгам мог только тот, у кого есть ее телефон.

Деньги есть, а машины гниют

Пока счета оживают, имущество семьи продолжает ветшать. Автомобиль «Лексус», на котором ездила Ирина, все это время стоит возле подъезда в Сосновоборске. Машина, которая требует регулярной езды и хранения в гараже, ржавеет под дождем и снегом. Родственники не предпринимают попыток хотя бы накрыть ее брезентом.

Аналогичная ситуация с квартирой. За время отсутствия семьи за коммуналку накопился долг в 13 290 рублей, не считая газа и электричества. Управляющая компания уже выиграла суд и передала дело приставам. Это обнаружил бывший приятель Сергея Усольцева, медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев. Уже год он ведет собственное расследование дела исчезновения семьи Усольцевых, и ему удалось вскрыть множество сведений.

При этом, как выяснилось, Ирине в этой квартире ничего не принадлежало. Недвижимость и «Лексус» были официально оформлены на ее мужа Сергея. Сама Ирина ездила по доверенности, а прописана была в полуразвалившемся бараке в Красноярске.

Из-за этого ни ее сын, ни мать не смогут претендовать на наследство. Впрочем, вопрос наследования пока открыт: если появятся доказательства, что Усольцевы живы, ни о каком признании их умершими речи быть не может.

Идеальное алиби или хитрая схема

Также Валентин Дегтерёв обнаружил еще один факт. Согласно данным ЕГРЮЛ, 7 июля 2026 года были заблокированы все счета Сергея Усольцева. Один из его счетов находится в новосибирском отделении крупного банка. В этом же городе есть акционерное общество, работающее на госзаказ, где Сергей числится бенефициарным владельцем и членом совета директоров.

Автомобиль Škoda Kodiaq, на котором семья приехала в Кутурчин, формально принадлежит компании Усольцева. Но машина находится в залоге у красноярской микрофинансовой организации. При этом лизинг на нее был успешно закрыт еще в 2021 году.

Семья Усольцевых — Сергей, его жена Ирина и 5-летняя дочь Арина — пропала в сентябре 2025 года. Они отправились в лесной массив Кутурчин в Красноярском крае и перестали выходить на связь. В последний раз их видели на трассе, после чего следы семьи затерялись. Поиски, которые вели полиция, спасатели и волонтеры, не дали результатов.

В ходе расследования выяснилось множество странных обстоятельств. Родственники Сергея наложили на себя обет молчания и не обращаются в высокие инстанции с требованиями ускорить поиски, в отличие от семей других пропавших людей. Автомобили семьи ржавеют без присмотра, а долги за квартиру растут. Теперь к этому добавилась новая загадка: неизвестный оплатил налоги Ирины, и ее счета снова открыты.

Возможно, кто-то пытается получить доступ к деньгам семьи или скрыть их от посторонних. Расследование продолжается.

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