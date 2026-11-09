Операция за 200 тысяч: спорт довел дочь Марии Шукшиной до пластического хирурга

Дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко сделала пластическую операцию

Дочь заслуженной артистки России Марии Шукшиной, бодибилдер Анна Трегубенко, легла под нож пластического хирурга, заплатив за это 200 тысяч рублей. Об этом она рассказала в эфире программы на федеральном канале.

Перед операцией 37-летняя спортсменка разволновалась не только из-за предстоящего вмешательства. Заполняя документы в клинике, Анна не смогла сразу определиться, кого указать контактным лицом на случай экстренной ситуации.

«Некого вписать даже», — призналась она.

Решиться на операцию Анну заставили проблемы с внешностью, которые появились на фоне спортивных нагрузок и строгой диеты. В начале года она выполнила норматив мастера спорта, а перед соревнованиями по пауэрлифтингу сильно ограничила себя в еде. В ее рационе оставались в основном яичные белки, куриная грудка и зелень.

Такая диета плохо сказалась на организме: спортсменка потеряла мышечную массу, а у нее появилась пупочная грыжа. Однако хирург Игорь Короткий не советовал пока ее удалять. По его словам, пока Анна продолжает заниматься спортом, грыжа может появиться снова.

«Что бы она сейчас ни сделала, рецидив будет», — предупредил врач.

Кроме того, во время жима лежа со штангой весом 115 килограммов у Анны стали заметны жировые грыжи под глазами. Даже похудение не помогло решить проблему. Спортсменка рассказала, что сбросила десять килограммов, но на лице нежелательные отложения остались.

«Я сбросила десять килограммов, то есть весь жир с меня ушел, но на лице он остается», — объяснила Трегубенко.

В итоге Анна решила удалить грыжи под глазами, а также сделать липосакцию щек и подбородка. За операцию она заплатила 200 тысяч рублей. Спортсменка отдельно подчеркнула, что обошлась без кредитов.

После вмешательства врач запретил ей тренироваться в течение трех недель. Хирург объяснил, что даже обычные наклоны могут привести к приливу крови к лицу и повышению давления. Из-за этого возрастает риск появления синяков и гематом.

От бодибилдинга до модельного подиума

Анна Трегубенко давно стремится заявить о себе не только благодаря знаменитой фамилии. Спорт занимает важное место в ее жизни: она занимается бодибилдингом и пауэрлифтингом, участвует в соревнованиях и работает тренером.

В начале года спортсменка выполнила норматив мастера спорта по жиму штанги. Однако, как рассказывала Анна в эфире программы на федеральном канале, близкие не разделили ее радость. По словам девушки, ее даже не поздравили с получением спортивного звания.

При этом силовыми тренировками интересы Трегубенко не ограничиваются. Она также пробует себя в модельном бизнесе.

Осенью этого года Анна приняла участие в показе бразильского бренда в рамках седьмой Московской недели моды. На подиум вместе с профессиональными моделями вышли спортсмены, артисты и другие представители бренда.

Для Трегубенко это был не первый подобный опыт. Ранее она также участвовала в московском проекте Fashion Meets Music.

Почему Анна не общается с матерью

Одной из причин конфликта между Анной и ее матерью Марией Шукшиной стало увлечение девушки бодибилдингом. Новый образ дочери не понравился артистке.

«Мама не принимает меня в этом качестве. И вычеркнула из своей жизни», — заявила Анна в беседе с «Экспресс газетой», объясняя, почему отношения с матерью практически прекратились.

При этом спортсменка утверждает, что проблемы в семье начались задолго до того, как она увлеклась бодибилдингом.

В эфире программы на федеральном телеканале Трегубенко рассказала о жестоком обращении со стороны матери в детстве. По ее словам, Мария Шукшина могла избивать ее даже из-за проблем с учебой.

«Мама очень сильно била. За уроки. Вплоть до кровотечения из носа. Причем доходило до того, что водила меня лечить к ЛОРу, потому что не прекращала кровь из носа идти. Настолько она меня била», — рассказала спортсменка.

Анна рассказала о воспоминаниях о знаменитой бабушке

Недавно в семье Анны произошло горе: умерла ее бабушка — народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина. Актриса скончалась 7 ноября на 89-м году жизни.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Незадолго до этого актрису экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем и затрудненного дыхания. Ей стало тяжело самостоятельно передвигаться, а ее состояние врачи оценивали как средней тяжести.

Анна прокомментировала случившееся, опубликовав видео на своей странице в социальных сетях. В ролике она поделилась, что у нее остались теплые воспоминания о детстве, проведенном рядом с бабушкой.

«Мне было хорошо в детстве с бабушкой. У меня только максимально хорошие воспоминания. Бабушка прожила долгую жизнь. Ей было 88 лет. Долгую, интересную жизнь. На самом деле, дай бог каждому такую жизнь. Пускай земля ей будет пухом», — поделилась спортсменка.

На опубликованном видео у Анны заметны заплаканные глаза, а также пластыри, оставшиеся после недавней операции.

Прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной состоится 11 ноября в Кунцевском зале Москвы. Похоронят артистку на Новодевичьем кладбище.

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