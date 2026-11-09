Холодильники атаковал Иран: Париж назвал виновника масштабной кибератаки и готовит наказание

Франция обвинила КСИР Ирана в кибератаках на холодильники в магазинах Европы

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро возложил на Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана ответственность за кибератаки, которые вывели из строя холодильники в магазинах по всей Европе. Об этом сообщило издание Reuters.

В МИД также вызвали поверенного в делах Ирана.

В результате кибератаки 11 октября были изменены температурные режимы холодильного оборудования в сотнях торговых точек. Часть агрегатов перегрелась вплоть до возгорания — персоналу пришлось утилизировать тонны мясной продукции и мороженого. Потери, по предварительным оценкам, могут составить десятки миллионов евро.

Кроме того, что глава МИД Жан-Ноэль Барро обвинил в причастности к атакам Корпус стражей исламской революции, вызвал в ведомство иранского поверенного в делах, он пообещал Тегерану последствия — вплоть до санкций на уровне Евросоюза.

Ранее газета Le Figaro писала о том, что французские спецслужбы обвиняют в по меньшей мере одной серии хакерских атак, произошедших в ночь с 11 на 12 октября, киберподразделение КСИР. На фоне этого инцидента прокуратура Парижа уже приступила к расследованию.

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