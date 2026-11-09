«Срочно вывозите детей»: Ленобласть атаковали фейками после удара ВСУ по НПЗ

Администрация Ленобласти опровергла фейки после удара ВСУ по НПЗ

После удара ВСУ по одному из крупнейших российских НПЗ жителей Ленинградской области предостерегли о распространившихся поддельных сообщениях, в которых якобы содержатся призывы от властей. Об этом сообщила администрация региона в соцсети.

«Это подделка. Документ с таким содержанием не подписывался и не готовился. В бюджете Ленинградской области нет и не может быть решений, перекладывающих содержание социальной инфраструктуры на плечи жителей», — отметили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что в интернете распространяется поддельный указ губернатора Александра Дрозденко, будто бы вводящий ежемесячный платеж с жителей на обслуживание помещений.

Кроме поддельного документа было опубликовано видео. На нем якобы руководство Ленинградской области призывает срочно покидать территорию и вывозить детей. Также было озвучено, что регион не готов к новой волне атак.

В ведомстве назвали все сделанные заявления ложью и «циничной и спланированной информационной атакой».

«Цель — посеять панику, страх и хаос», — утверждают в администрации Ленинградской области.

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