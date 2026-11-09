Заседания ради заседаний: Небензя назвал бесполезными обсуждения Украины в Совбезе ООН

Небензя заявил о бесполезности заседаний Совета Безопасности ООН по Украине

Регулярные заседания Совета Безопасности ООН по Украине бесполезны. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

«Мы не знаем, чего добивается украинская сторона, запрашивая эти уже набившие оскомину, в том числе у спонсоров киевского режима, заседания. К урегулированию украинского кризиса они нас точно не приближают», — заявил дипломат.

Небензя также заявил, что Москва не намерена соглашаться на замораживание конфликта. По его словам, временное прекращение противостояния не решит существующих проблем, а лишь создаст условия для новой эскалации.

Кроме того, постпред России подчеркнул, что мирное соглашение должно быть долгосрочным и учитывать первопричины кризиса. В частности, дипломат упомянул стратегические угрозы с западного направления, положение русскоязычного населения и распространение неонацистской идеологии на Украине.

Отдельно представитель России высказался о действиях европейских государств. По его мнению, Европа активно наращивает военный потенциал и усиливает напряженность вокруг якобы существующей российской угрозы.

«Похоже, в брюссельских кабинетах окончательно разучились отличать дипломатию от военных авантюр, а здравый смысл принесли в жертву русофобскому угару», — заявил Небензя.

Дипломат призвал европейских политиков, которые рассуждают о подготовке к возможной войне с Россией, задуматься о последствиях подобного курса. Он подчеркнул, что Москва не стремится к вооруженному столкновению с европейскими странами.

«Однако если европейские государства сами развяжут войну, характер противостояния будет принципиально иным, а события могут развиваться стремительно», — предупредил постпред.

Кроме того, Небензя обратил внимание на экономические последствия политики Евросоюза в отношении Москвы. По его словам, отказ от торгово-экономических связей с Россией, санкции, энергетический кризис и финансовая поддержка Киева легли тяжелым бременем на европейские бюджеты и обычных граждан.

На фоне этих заявлений 10 и 11 ноября в Абу-Даби должны пройти трехсторонние переговоры представителей России, Украины и США. Российская делегация вылетела в Объединенные Арабские Эмираты для участия во встрече. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Американскую сторону представят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавит руководитель Службы внешней разведки страны Рустем Умеров. В числе участников также заявлены глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, Сергей Кислица и руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.

Российскую группу возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также войдут заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.

Как ранее сообщил Стив Уиткофф, участники намерены обсудить вопросы региональной безопасности и гуманитарные инициативы.

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* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.