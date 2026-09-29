Жительница Алтая ради фото украла 96 роз с чужой могилы и попала под суд

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 46 0

За это девушка понесла наказание.

Жительница Алтая ради фото украла букет роз с могилы

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Жительница Алтая ради фото с букетом украла 96 роз с чужой могилы

Двадцатитрехлетняя жительница Алтая украла 96 роз с чужой могилы ради эффектных фотографий. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в Петропавловском районе этой весной. Пенсионер Иван Иванович (имя изменено. — Прим.ред.) вместе с семьей поехал на кладбище, чтобы помянуть любимую супругу. По дороге они заехали в цветочный магазин, и мужчина купил 96 роз стоимостью 21 740 рублей. На роскошный букет он копил три месяца, откладывая понемногу с пенсии.

Оставив цветы на могиле, семья вернулась домой. В этот же день на кладбище пришла 23-летняя Марина (имя изменено. — Прим.ред.). В полиции девушка сказала, что отправилась туда якобы для того, чтобы найти племянников. Ранее их там неоднократно видели.

Там девушка заметила роскошный букет роз и забрала его домой. Марина хотела устроить грандиозную фотосессию. На следующий день к ней пришла свекровь покойной. Соседи рассказали женщине, что видели Марину, идущую домой с букетом роз. Та сразу поняла в чем дело.

Девушка не стала сопротивляться и отдала букет добровольно. А позже сама обратилась в полицию и призналась в преступлении. По итогу ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

В суде было доказано, что для Ивана Ивановича 21 740 рублей — это огромная сумма. Мужчина содержит двух несовершеннолетних детей и закрывает кредиты. Также выяснилось, что Марина имеет легкую степень слабоумия. Это подтвердила судебно-психиатрическая экспертиза.

Ранее 5-v.ru писал, что в Омской области женщина закопала золотые украшения по совету гадалки и лишилась их.

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