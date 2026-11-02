Зависит от графика? Сколько заплатят за работу в День народного единства

Юрист Пивоваров: за работу в День народного единства положена двойная оплата

Работа в День народного единства, который отмечается в России 4 ноября, должна оплачиваться не менее чем в двойном размере. Об этом Газета.ру рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов Антон Пивоваров.

По словам юриста, повышенная оплата распространяется и на сотрудников, работающих по сменному графику, если праздничный день пришелся на их рабочую смену. Для работников с окладом размер доплаты зависит от того, выполнялась ли работа в пределах месячной нормы рабочего времени или сверх нее.

Повышенная оплата рассчитывается за фактически отработанные 4 ноября часы. При этом учитываются предусмотренные системой оплаты труда компенсационные и стимулирующие выплаты.

Вместо двойной оплаты сотрудник может выбрать другой день отдыха. В таком случае работа в праздничный день оплачивается в одинарном размере, а сам дополнительный день отдыха отдельно не оплачивается. Работодатель не может самостоятельно заменить повышенную оплату отгулом — такое решение принимается только по желанию сотрудника.

С марта 2025 года дополнительный день отдыха можно использовать в течение года со дня работы в праздник либо присоединить к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Если работодатель отказывается оплачивать работу в праздничный день в установленном законом размере, сотрудник может обратиться в Государственную инспекцию труда или в суд.

Для защиты своих прав юрист рекомендует сохранять график смен, табель учета рабочего времени, расчетные листки и документы, подтверждающие привлечение к работе 4 ноября.

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