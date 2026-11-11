Билан и Охлобыстин появились в базе украинской разведки

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 17 0

Киевский режим продолжает пополнять список российскими артистами и спортсменами.

Билана и Охлобыстина внесли в базу ГУР — за что

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заслуженного артиста России Диму Билана, певца Сергея Лазарева и актера Ивана Охлобыстина внесли в базу антироссийского портала главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Среди причин, по которым украинская сторона включила исполнителей в список, указываются поддержка ими политики российских властей, посещение детских домов в новых регионах, а также концерты для семей участников спецоперации.

Охлобыстина обвиняют в так называемой «агрессивной антиукраинской риторике». Авторы портала утверждают, что артист поставлял российским военным гуманитарную помощь и выступал доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на выборах в 2024 году.

Киевский режим продолжает пополнять базу ГУР российскими артистами и спортсменами. Ранее в реестре оказались народные артисты РФ Николай Басков, Лариса Долина и Филипп Киркоров. Основанием стали поддержка СВО, посещение Луганской и Донецкой Народных Республик, а также признание Крыма частью России.

Кроме того, в список включили певицу Татьяну Куртукову, народных артистов РФ Григория Лепса и Николая Расторгуева. До этого в реестре оказался известный хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — его внесли в базу за фотографии с российским лидером. Помимо него, в перечне числятся Вячеслав Фетисов, Иван Федотов и Павел Буре.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
82.55
-0.20 92.40
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:01
Расчет «Пиона» уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака
5:34
«Мог бы стать министром»: Барановская иронично высказалась об Аршавине
5:23
Смерть не помеха: умерший кандидат лидирует на выборах в Калифорнии
5:13
Билан и Охлобыстин появились в базе украинской разведки
5:06
Бегал без трусов: очевидец рассказал, как Кузьма Сапрыкин устроил пьяный дебош

Сейчас читают

Поднять из могилы: тело Соседова требуют эксгумировать
Данные медзаключения: обнародована истинная причина смерти Сергея Соседова
«Была целенаправленная провокация»: ударивший ученика учитель уволился из школы
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео