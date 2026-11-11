Билан и Охлобыстин появились в базе украинской разведки

Заслуженного артиста России Диму Билана, певца Сергея Лазарева и актера Ивана Охлобыстина внесли в базу антироссийского портала главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Среди причин, по которым украинская сторона включила исполнителей в список, указываются поддержка ими политики российских властей, посещение детских домов в новых регионах, а также концерты для семей участников спецоперации.

Охлобыстина обвиняют в так называемой «агрессивной антиукраинской риторике». Авторы портала утверждают, что артист поставлял российским военным гуманитарную помощь и выступал доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на выборах в 2024 году.

Киевский режим продолжает пополнять базу ГУР российскими артистами и спортсменами. Ранее в реестре оказались народные артисты РФ Николай Басков, Лариса Долина и Филипп Киркоров. Основанием стали поддержка СВО, посещение Луганской и Донецкой Народных Республик, а также признание Крыма частью России.

Кроме того, в список включили певицу Татьяну Куртукову, народных артистов РФ Григория Лепса и Николая Расторгуева. До этого в реестре оказался известный хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — его внесли в базу за фотографии с российским лидером. Помимо него, в перечне числятся Вячеслав Фетисов, Иван Федотов и Павел Буре.

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