Вместо камер — гостиницы: в Петербурге сносят часть знаменитой тюрьмы «Кресты»

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Исторические здания обещают сохранить, а реконструкцию завершить к 2030 году.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Гальперин; 5-tv.ru

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В Петербурге начали сносить часть знаменитой тюрьмы «Кресты»

Место, которое больше века ассоциировалось с криминалом и даже «бандитской романтикой», готовится стать новой точкой притяжения для туристов!

В Петербурге приступили к частичному сносу построек на территории знаменитых «Крестов». И первым разобрали блок, где заключенных готовили к отправке под конвоем.

Почти два года назад тюремный комплекс был продан. И теперь его ждет масштабное преображение. Вместо камер здесь появятся гостиничные номера, а также музей, рестораны и общественные пространства.

Но исторический облик главных зданий обещают сохранить. А завершить весь проект хотят к 2030 году.

«Кресты» построили в Петербурге в конце XIX века по проекту архитектора Антония Томишко. Свое название комплекс получил из-за двух основных корпусов крестообразной формы. В разные годы здесь содержались Лев Троцкий, Иосиф Бродский, Константин Рокоссовский и Лев Гумилев.

Особенно печальную известность изолятор приобрел в 1990-е, когда оказался сильно переполнен: в отдельные периоды в нем могли находиться до десяти тысяч человек. В 2017 году заключенных окончательно перевели в новый комплекс «Кресты-2» в Колпино, после чего историческая тюрьма перестала использоваться как СИЗО.

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Вместо камер — гостиницы: в Петербурге сносят часть знаменитой тюрьмы «Кресты»

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