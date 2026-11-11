Гинеколог Кондрашкина: контрацептивы подбирает врач с учетом здоровья и возраста

Барьерный, гормональный, внутриматочный или химический — какой метод контрацепции эффективнее и безопаснее, журналистам aif.ru рассказала врач-акушер-гинеколог Кристина Кондрашкина. Она дала самый простой и честный ответ — тот, что подходит конкретной женщине.

Как измеряют надежность контрацептива

Решающее значение играет индекс Перля: он показывает, сколько из 100 женщин за год использования метода забеременеют, несмотря на защиту. Чем меньше число, тем лучше. У таблеток разрыв между идеальным и обычным приемом огромный — 0,3 против примерно 7. У спирали и импланта такого разрыва почти нет, поэтому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит их к самым эффективным обратимым методам.

Таблетки

Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) содержат эстроген и прогестаген, они подавляют овуляцию и сгущают слизь в шейке матки. Плюсы — регулярный цикл, менее обильные и болезненные месячные, помощь при акне и предменструальном синдроме (ПМС), снижение риска рака яичников и эндометрия. Минусы — ежедневный прием, некоторые лекарства ослабляют действие, эстроген немного повышает риск тромбозов. Противопоказания: курение после 35 лет, тромбозы в прошлом, высокое давление.

Мини-пили содержат только прогестаген и подходят тем, кому эстроген нельзя, в том числе кормящим. Они принимаются ежедневно без перерыва, требуют точного времени, часто вызывают нерегулярные выделения.

Вагинальное кольцо

Гибкое кольцо вводится во влагалище на три недели, затем делается перерыв. Выделяет небольшие дозы гормонов, механизм тот же, что у КОК, надежность сопоставима с таблетками. Плюсы — думать о контрацепции раз нужно в месяц, гормоны не проходят через желудок. Минусы — те же противопоказания, возможен дискомфорт, изредка кольцо выпадает.

Гормональная спираль

Спираль выделяет левоноргестрел прямо в матку. Индекс Перля около 0,2, срок действия — от трех до пяти лет и дольше. Месячные становятся скудными, у части женщин прекращаются. Подходит многим, кому противопоказан эстроген, в том числе кормящим.

Один из вариантов — медная спираль — гормонов не содержит. Ионы меди повреждают сперматозоиды. Индекс Перля составляет около 0,6–0,8, а работает средство пять-десять лет. Минус — месячные могут стать обильнее и болезненнее.

Обе спирали ставит и удаляет только врач. В первые месяцы возможны мажущие выделения, иногда спираль выпадает. От инфекций она не защищает, но устанавливать можно и нерожавшим.

Гормональный имплант

Тонкий стержень длиной четыре сантиметра вводится под кожу на внутренней стороне плеча под местной анестезией. Индекс Перля около 0,05 — это самый надежный из обратимых методов. Срок действия доходит до трех лет, помнить ни о чем не нужно, эстрогена нет, подходит кормящим и курящим женщинам старше 35 лет. Главный минус — непредсказуемые кровотечения: у части женщин месячные становятся редкими или прекращаются, у других появляются мажущие выделения. Возможны головная боль, нагрубание молочных желез, акне, перепады настроения. Ставит и удаляет только врач!

Как выбрать правильный контрацептив

Гинеколог при работе всегда опирается на медицинские критерии ВОЗ. Учитывает здоровье, возраст и курение, грудное вскармливание, особенности цикла, образ жизни и планы на беременность. Перед назначением доктор расспрашивает о здоровье, измеряет давление, проводит осмотр и при необходимости назначает дополнительные обследования, прежде чем сделать назначение.

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