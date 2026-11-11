Февраль, а елка все еще стоит? Когда убирать новогоднее дерево

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 24 0

Зеленая красавица может простоять до двух месяцев в зависимости от традиций семьи и от того, настоящая хвоя или искусственная.

Когда убирать елку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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7Дней.ru: убирать елку можно после Нового года, а можно хоть в конце февраля

Каждый Новый год в январе перед нами встает привычный вопрос — убирать елку сразу или дать ей еще постоять. О том, что делать, если новогодние праздники закончились, а игольчатая красавица все еще занимает место в гостиной, рассказал 7Дней.ru.

Если кажется, что праздничное дерево застоялось, то ничего страшного в этом нет. На самом деле строгих сроков, когда нужно его убрать, нет.

Одни предпочитают разбирать елку сразу после Рождества или Старого Нового года, другие ждут до Крещения, считая, что именно тогда завершается череда зимних праздников. Те же, кто следит за восточным календарем, могут оставить украшенное дерево до конца января или даже февраля — до наступления китайского Нового года.

При этом важно учитывать, какая у вас елка — натуральная или искусственная. Если настоящая, то в теплом помещении хвоя начинает осыпаться уже через две-три недели. Искусственное дерево гораздо выносливее, но и оно постепенно покрывается домашней пылью, которую приходится смахивать.

Сейчас актуален вопрос о том, можно ли ставить елку раньше декабря. Как выяснилось, можно — ранняя подготовка к празднику помогает справиться с усталостью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Февраль, а елка все еще стоит? Когда убирать новогоднее дерево

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