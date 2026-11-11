Смерть матери положит конец вражде? К дочерям Шукшиной обратились с просьбой

Галина Бокашевская надеется, что смерть Федосеевой-Шукшиной объединит ее детей

Заслуженная артистка России Галина Бокашевская хочет верить, что горе объединит детей и внуков народной артистки РФ Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом она сказала корреспонденту 5-tv.ru на церемонии прощания с актрисой в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Брюсовом переулке.

«Мне так хочется верить, что смерть мамы, бабушки, их снова соединит и перестанут они ссориться и помирятся с тем же Бари Алибасовым (продюсер, музыкант, пятый муж Федосеевой-Шукшиной. — Прим. ред.)», — выразила надежду актриса.

Она также отметила, что старшая дочь усопшей, заслуженная артистка России Мария Шукшина, о многом сожалела, в том числе и о конфликте с младшей сестрой Ольгой Шукшиной. К томк же, именно Ольга была рядом со знаменитой мамой весь последний год ее жизни.

«Они должны это сделать (помириться. — Прим. Ред.) просто должны, чисто по-христиански», — сказала Бокашевская.

Конфликт между родственниками возник из-за споров о праве на наследство. В 2019 году Лидия Федосеева-Шукшина передала свою долю авторских прав на работы ее покойного мужа, заслуженного деятеля искусств РСФСР Василия Шукшина. Но позднее актриса заявила о том, что была введена в заблуждение. Младшая дочь встала на сторону матери.

Также между детьми актеров были споры из-за квартиры. Ольга Шукшина хотела сделать из этого помещения мемориальный музей отца, а у Марии Шукшиной были свои планы на данную недвижимость.

Лидия Федосеева-Шукшина умерла 6 ноября, на 89-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. За несколько недель до смерти актриса была госпитализирована и последние дни своей жизни провела в больнице.

После отпевания артистку похоронят на Новодевичьем кладбище рядом со вторым мужем Василием Шукшиным, который умер в 1974 году.

На церемонию прощания с артисткой президент России Владимир Путин прислал венок.

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