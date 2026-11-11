Люди переезжают на Луну? НАСА раскрыло планы строительства космической базы

НАСА начнет строить лунную базу с 2032 года

Американское космическое агентство НАСА представило план создания постоянной базы на Луне. Уже с 2032 года предполагается приступить к строительству жилого комплекса, где астронавты смогут оставаться на длительное время. Об этом сообщает Daily Mail.

Новые подробности проекта представили на выставке аэрокосмических технологий MAX POWER во Флориде. Основная задача заключается в том, чтобы подготовить инфраструктуру до прибытия людей. На поверхность Луны заранее доставят оборудование, научные приборы, энергетические установки и транспорт.

Глава НАСА Джаред Айзекман объяснил, что астронавты должны обнаружить первые элементы будущей базы уже на месте посадки. Для реализации проекта агентство привлекло частные космические компании и объявило о новых контрактах на миллиарды долларов.

При этом речь пока идет не о полноценном городе с постоянным населением, а о научной базе, которую планируют постепенно расширять.

Как будет выглядеть жизнь на Луне

Будущую базу планируют разместить в районе Южного полюса Луны. Согласно программе, строительство разделят на три этапа.

На первом, рассчитанном до 2029 года, роботизированные аппараты займутся изучением поверхности и проверкой технологий.

Второй этап, с 2029 по 2032 год, предусматривает создание энергетических систем, связи и транспортной инфраструктуры. Это позволит организовать доставку грузов и подготовить площадки для дальнейшего строительства.

Третий этап начнется с 2032 года. Тогда НАСА намерено собирать постоянную базу из жилых модулей и других необходимых систем. Предполагается, что астронавты смогут не только проводить исследования, но и жить на Луне значительно дольше, чем во время прежних экспедиций.

Однако точные сроки завершения строительства и продолжительность проживания первых экипажей пока не определены.

Ядерный луноход отправят искать воду

Одним из главных элементов программы станет шестиколесный луноход PROMISE, оснащенный ядерным источником энергии. Его отправят к Южному полюсу Луны для исследования поверхности и поиска природных ресурсов.

В отличие от аппаратов, работающих исключительно на солнечных батареях, PROMISE сможет продолжать работу во время продолжительной лунной ночи.

Это важно, поскольку некоторые участки полярных кратеров постоянно находятся в тени. Ученые предполагают, что именно там могут сохраняться залежи водяного льда.

Луноход оборудуют буром, способным исследовать грунт на глубине около одного метра. На борту также установят приборы для анализа химического состава пород, камеры и датчики радиации. Аппарат создадут с использованием компонентов марсоходов Curiosity и Perseverance.

Запуск планируется на конец 2028 года, а продолжительность миссии составит около 18 месяцев.

На Луне появятся энергетические и коммуникационные башни

Для будущей базы необходимы электричество и связь. НАСА планирует создать специальную установку miniCAST, которая объединит обе функции. В ее состав войдут солнечные панели, аккумуляторы и оборудование для беспроводной передачи энергии.

Системы сначала соберут и проверят на Земле, а затем отправят на Луну. Кроме того, НАСА поручило компании SpaceX провести демонстрационную миссию по развертыванию спутников связи. Их запуск на корабле Starship запланирован на 2028 год.

Такая инфраструктура должна обеспечить передачу данных между Землей, астронавтами и оборудованием на лунной поверхности.

На доставку грузов выделят миллиарды долларов

Для строительства базы НАСА потребуется постоянно перевозить оборудование с Земли на Луну. Агентство выбрало восемь компаний, которые смогут конкурировать за заказы на доставку грузов.

Общий предельный объем десятилетнего контракта CLPS 2 составляет десять миллиардов долларов. Отдельно предусмотрены контракты примерно на 1,3 миллиарда долларов для испытания систем перевозки грузов между околоземным пространством и Луной.

Когда люди снова высадятся на Луну

Возвращение американских астронавтов на лунную поверхность предусмотрено программой Artemis. В представленных планах НАСА следующая миссия намечена на 2027 год, а высадка людей — на 2028-й.

После этого агентство рассчитывает постепенно увеличивать продолжительность и сложность экспедиций. В перспективе лунная база должна стать площадкой для научных исследований и испытания технологий, необходимых для будущих пилотируемых полетов на Марс.

Однако создание постоянного поселения остается долгосрочной задачей. По официальному плану НАСА, 2032 год обозначен как начало этапа строительства постоянной обитаемой базы, а не срок завершения готового города.

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