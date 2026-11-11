Любителям спорта скучать не придется! Настоящим поклонникам спорта всегда мало одного матча. Особенно когда в один день можно увидеть противостояния футбольных сборных, борьбу за очки в Континентальной хоккейной лиге и встречи знаменитых баскетбольных клубов. Игровой календарь обещает множество поводов включить трансляцию, поболеть за любимую команду и обсудить самые яркие моменты с друзьями.

Спортивные события растянутся на весь день и продолжатся ночью. Любителей футбола ждут международные встречи, хоккейные болельщики смогут следить за матчами российских и зарубежных клубов, а поклонникам баскетбола предстоит выбирать между играми Национальной баскетбольной ассоциации и Единой лиги ВТБ. Причем некоторые встречи начнутся практически одновременно, поэтому заранее составить собственный график просмотра будет совсем не лишним.

Какие команды выйдут на поле, лед и паркет, когда начнутся самые интересные противостояния и как не пропустить выступление любимых спортсменов? 5-tv.ru подготовил спортивную афишу на 14 ноября с расписанием футбольных, хоккейных и баскетбольных матчей.

Футбол: товарищеские матчи

Япония — Бразилия — 13:15

Футбол: Лига наций

Норвегия — Уэльс — 20:00

Португалия — Дания — 22:45

Хоккей: КХЛ

Нефтехимик — Авангард — 14:00

Автомобилист — Ак Барс — 14:30

Спартак — Адмирал — 16:30

Локомотив — Драконы — 17:00

ХК Сочи — Амур — 17:00

Хоккей: НХЛ

Каролина Харрикейнз — Сиэтл Кракен — 21:00

Чикаго Блэкхокс — Виннипег Джетс — 23:30

Баскетбол: НБА

Орландо Мэджик — Милуоки Бакс — 3:00

Индиана Пэйсерс — Нью-Йорк Никс — 3:00

Майами Хит — Кливленд Кавальерс — 4:00

Чикаго Буллз — Атланта Хокс — 4:00

Хьюстон Рокетс — Юта Джаз — 4:30

Сан-Антонио Сперс — Голден Стэйт Уорриорз — 5:30

Баскетбол: Единая лига ВТБ

Енисей — Уралмаш — 12:00

МБА — Динамо Владивосток — 14:00

Самара — ЦСКА — 16:00

Спортивный день обещает немало эмоций: победные голы, неожиданные повороты, борьбу до финальной сирены и яркие индивидуальные выступления. Кто-то будет переживать за футбольную сборную, кто-то — следить за любимой хоккейной командой, а самые стойкие болельщики дождутся ночных матчей НБА. Главное — заранее определиться с трансляциями, чтобы не пропустить интересные моменты.

Сохраняйте расписание, чтобы любимая команда не вышла на площадку или поле без вашего внимания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.