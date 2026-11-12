Прыжок в шторм: как проходят тренировки бойцов Росгвардии

Беспилотники сегодня используют не только в боевых действиях. Так, в Алтайском крае подозреваемых в незаконной вырубке леса вычислили с помощью дрона. Но найти нарушителей — только половина дела. Важно добраться до них там, где нет никаких дорог, и обезвредить.

С этой задачей справляются бойцы Росгвардии. И чтобы держать себя в форме, тренировки проводят в самых суровых условиях. На земле и в воздухе. Выпрыгивать из вертолета в шторм — для них привычная рутина. В этом убедился корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

На этих тренировках новичков нет. Тут почти у каждого бойца за плечами десятки боевых операций.

— Сколько у вас таких прыжков было?

— Около ста. Семьдесят, восемьдесят.

Старший группы разговаривает с пилотами. Метеоусловия внушают опасения. Вертолет не может подняться высоко.

— Мы сейчас семьсот заняли, низ был семьсот семьсот пятьдесят, обледенение! И осадки в облаках, осадки в виде снега!

— Тогда восемьсот выходим?

— Семьсот максимум!

Принимают решение прыгать с минимально возможной высоты. Когда действовать нужно быстро и права на ошибку нет.

В Тульской области прошел сбор бойцов Росгвардии, на котором высаживали десант с парашютом и без него, летали на квадрокоптерах и эвакуировались. Смысл тренировок — проверить, готов ли личный состав к действиям в условиях, когда воевать нужно в таких местах, до которых добираться долго и неудобно. Террористы и браконьеры — главная цель таких операций.

«Особенно это применяется на Дальнем Востоке, работают и по задачам незаконной вырубки леса», — сказал руководитель парашютно-десантного сбора Сергей.

Прежде чем вступить в бой с преступниками, нужно не только спецснаряжение, но и умение понимать друг друга без слов.

— Есть ли какие-то условные знаки?

— Встать, приготовиться. И у нас есть еще дополнительный знак — застраховать друг друга! — сказал сотрудник Росгвардии с позывным «Зенит».

Самое сложное — выйти из вертолета на ходу или с небольшой высоты.

Расстояние между вертолетом и землей примерно пятнадцать-двадцать метров. По одному бойцы выходят туда и спускаются вниз. Все это время винтокрылая машина создает там самый настоящий ураган. Если посмотреть вниз, там летают ветки, листья. И вот во всей этой кутерьме нужно безопасно добраться до земли.

Заняв позиции, спецназ запускает квадрокоптер для разведки. Противник найден и уничтожен.

Несколько часов росгвардейцы по очереди занимали места в вертолете. А напоследок продемонстрировали чудо спасения шестерых на одном толстом тросе. Он крепится внутри геликоптера с помощью причудливого приспособления — «паука». Вертолет подхватил и унес бойцов на километр за считанные секунды.

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