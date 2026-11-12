Смертельная порча и проклятые украшения: как «гадалки» обманывают россиян

Мошенницы обманывают россиян под видом снятия порчи

Мошенницы используют страх перед болезнями и смертью близких, чтобы заставить людей отдавать сбережения и золотые украшения. Они представляются обладательницами магического дара, обещают избавить от проклятий и постепенно увеличивают стоимость обрядов. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

В Новокузнецке девушка под видом снятия порчи обманула троих знакомых

В Новокузнецке завершилось расследование уголовного дела против 23-летней девушки, которая под видом снятия порчи обманула троих знакомых. Общий ущерб превысил 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в главном управлении МВД России по Кемеровской области в Telegram-канале.

По данным полиции, в мае 2026 года обвиняемая убедила 23-летнюю знакомую, что на нее наложено проклятие. Для избавления от него потребовалось провести специальный обряд.

Потерпевшая поверила знакомой и передала ей более 150 тысяч рублей. Однако одним ритуалом дело не ограничилось. В период с июля по август по аналогичной схеме девушка обманула еще двух жителей города в возрасте 25 и 23 лет.

Проклятие переходило с людей на украшения

Как установили следователи, обвиняемая представлялась обладательницей сверхъестественных способностей. Она утверждала, что видит на людях смертельную порчу, от которой необходимо срочно избавиться.

За проведение обрядов требовались деньги. При этом количество сеансов зависело от финансовых возможностей потерпевших. Пока у человека оставались средства, мошенница продолжала предлагать новые ритуалы.

Часть полученных денег она обещала отнести в церковь якобы для покаяния. Таким образом «гадалка» объясняла, зачем ей необходимы дополнительные суммы.

Когда наличные у потерпевших заканчивались, обвиняемая начинала обнаруживать проклятия на ювелирных изделиях. Она убеждала знакомых приносить золотые украшения для магической чистки. В результате жертвы лишились не только сбережений, но и драгоценностей.

После обращения матери одной из потерпевших сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую.

Во время следствия девушка полностью признала вину и частично возместила ущерб. Сейчас дело передано в суд. По предъявленным обвинениям ей грозит до шести лет лишения свободы.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/ Полиция Ставрополья / mvd26russia; 5-tv.ru

В Ставрополе девушка отдала мошенницам почти десять миллионов рублей

Еще один случай произошел в Ставрополе. Там две женщины под предлогом снятия порчи похитили у 19-летней девушки деньги и драгоценности почти на десять миллионов рублей. Об этом сообщили в главном управлении МВД России по Ставропольскому краю в Telegram-канале.

По данным регионального управления МВД, одна из обвиняемых подошла к потерпевшей на улице и попросила подсказать дорогу к почтовому отделению. Во время разговора незнакомка назвала несколько фактов из жизни девушки, которые показались ей правдоподобными.

Затем женщина заявила, что на всю семью собеседницы якобы наведена порча. Чтобы избавить родственников от опасности, она предложила провести специальный обряд. Однако для этого девушка должна была принести все хранившиеся дома деньги и ценности.

Мошенница обещала завернуть имущество в платок и закопать на кладбище, а спустя определенное время вернуть владелице.

Подставная клиентка помогла убедить жертву

На следующий день девушка вновь встретилась с незнакомкой. Однако та пришла не одна. К ним подошла вторая женщина, которая начала рассказывать о магических способностях предполагаемой целительницы.

Она уверяла, что та уже помогла ей справиться с серьезными проблемами. После этого потерпевшая окончательно поверила в необходимость обряда.

Девушка передала мошенницам миллион рублей наличными, иностранную валюту на сумму почти пять миллионов рублей и ювелирные изделия с драгоценными камнями.

Получив имущество, женщина перестала выходить на связь. Полиция установила личности подозреваемых. Ими оказались 29-летняя уроженка Кабардино-Балкарии и 44-летняя жительница Московской области.

В отделе полиции обе признались в содеянном. Они рассказали, что специально приехали в Ставрополь для совершения мошенничеств. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд.

Как распознать мошенников, предлагающих снять порчу

Оба случая показывают, как злоумышленники используют похожие приемы для получения денег. Сначала они стараются вызвать доверие. Это может быть обычный разговор на улице, просьба о помощи или общение со знакомым человеком.

Затем мошенники сообщают о якобы существующей опасности. Чаще всего речь идет о болезнях, смерти родственников, семейных несчастьях или проклятиях. После этого предлагают единственный способ спасения — платный обряд.

Насторожить должны следующие признаки:

Незнакомый человек утверждает, что на вас или ваших родственников наведена смертельная порча.

Для спасения семьи необходимо срочно передать деньги, золото или другие ценности.

Мошенник обещает вернуть имущество после проведения ритуала.

В разговор вмешивается другой человек, который начинает подтверждать способности «целителя».

После первого обряда появляются новые проклятия, за снятие которых снова требуют плату.

Важно понимать, что рассказы о сверхъестественной угрозе не являются доказательством реальной опасности. А требование передать сбережения или украшения под таким предлогом может указывать на мошенничество.

Что делать, если предлагают снять порчу за деньги

Главное правило — не передавать незнакомым людям деньги, банковские карты и драгоценности, независимо от того, какие опасности они описывают. Если человек на улице начинает рассказывать о проклятии, лучше прекратить разговор и уйти. Не стоит соглашаться на встречу для проведения ритуала или приглашать такого человека домой.

Если речь идет о знакомом, также необходимо сохранять осторожность. Как показывает случай в Новокузнецке, доверительные отношения не исключают обмана.

Если мошенники утверждают, что близкому человеку угрожает опасность, не следует принимать финансовые решения под влиянием страха. Полезно обсудить ситуацию с родственниками или людьми, которым вы доверяете.

Если деньги уже переданы, необходимо обратиться в полицию. Следует сохранить переписку, сведения о переводах, номера телефонов, фотографии и другую информацию, которая поможет установить обстоятельства произошедшего.

При банковском переводе нужно незамедлительно связаться с банком и сообщить о мошенничестве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.