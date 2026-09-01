Школа с новыми правилами: что изменится для учеников с 1 сентября

С 1 сентября в учебных заведениях России ожидаются новые уроки и правила

Около 18 миллионов российских школьников 1 сентября вернутся за парты. В разных регионах подготовили свои форматы празднования Дня знаний и новые образовательные проекты — от изучения природы родного края до занятий по искусственному интеллекту. О главных изменениях в школах рассказало издание URA.RU.

Первый звонок в новом формате

В российских школах сохранят традиционную программу линейки: подъем флага, исполнение гимна, выступления учеников, приветствия руководства и почетных гостей, а также первый звонок. После торжественной части пройдет занятие «Разговоры о важном» на тему «Зачем человеку учиться?».

В Москве мероприятия ко Дню знаний запланировали в городских парках: школьников ждут научные шоу, спектакли, встречи с писателями и музыкальные программы. В Санкт-Петербурге праздник дополнит полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости, а также экскурсии, лекции и интерактивные мероприятия на площадках вузов.

В некоторых регионах решили изменить привычный формат. В Краснодарском крае праздничные линейки проведут только для первоклассников и выпускников, а в Крыму День знаний отметят классными часами для большинства учеников.

Что нового появится в школах

С 2027 года для пятиклассников введут курс «Духовно-нравственная культура России», позже он станет доступен и ученикам 6–7-х классов. На занятиях школьники будут изучать биографии выдающихся деятелей страны.

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В Приморском крае уже действует необычный курс «Тигроведение», посвященный амурскому тигру. Подобные программы планируют развивать и в других регионах — например, по изучению снежного барса и леопарда.

В Омской области школьники 5–7-х классов начали изучать историю родного края. Курс рассчитан на три года, а подготовкой программы занимались сотни педагогов.

Искусственный интеллект и цифровая безопасность

В Татарстане открыли кружки по искусственному интеллекту для учеников 5–8-х классов. Ребята будут работать с нейросетями и создавать собственные проекты под руководством подготовленных преподавателей.

В Ростовской области появился отдельный модуль по медиабезопасности для младших школьников. Детей будут учить распознавать недостоверную информацию, защищать личные данные и избегать интернет-угроз.

«Чтобы дети не попали под влияние преступников, будем учить правильно пользоваться гаджетами», — пояснил замминистра образования региона Сергей Анищенков.

Больше бесплатного питания

В Магаданской области с 1 сентября горячее питание станет бесплатным для всех школьников. Ранее такая мера действовала только для младших классов. На программу ежегодно направят около 270 млн рублей.

Все ученики теперь смогут получать бесплатное питание и в Саратовской области. Там норматив увеличили до 120 рублей на одного ребенка.

Кроме того, в Астраханской области открыли новые агроклассы. Школьники будут углубленно изучать естественные науки и проходить практику на предприятиях, чтобы заранее познакомиться с будущей профессией.

Ограничения, которые заработали с осени

В 60 регионах России 1 сентября ввели запрет на продажу алкоголя на весь день, кроме заведений общественного питания.

В Ульяновской области родители первоклассников получили возможность взять официальный выходной, чтобы присутствовать на первой школьной линейке.

В Подмосковье начал действовать запрет на продажу топлива несовершеннолетним без подтверждения права управления мопедом или мотоциклом. За нарушение предусмотрены штрафы.

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