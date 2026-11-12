Дошел до Берлина: 102 года исполнилось ветерану ВОВ в Башкирии

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 41 0

Иван Фадеев прошел всю Европу в составе артиллерийского полка и встретил Победу у стен Рейхстага.

Сколько ветеранов ВОВ живет в Башкирии

Фото: Telegram/Азат Хакимов/khakimov_belor

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Ветерану ВОВ из Башкирии исполнилось 102 года

В селе Тирлян Белорецкого района 102-й день рождения отпраздновал единственный оставшийся в муниципалитете участник Великой Отечественной войны Иван Павлович Фадеев, сообщил глава района Азат Хакимов.

В своем Telegram-канале чиновник рассказал, что Иван Павлович родился в Тирляне. В 1941 году, будучи семнадцатилетним юношей, он работал в артели «Жестянщик». Уже в 1942-м его призвали на фронт, а боевое крещение он принял в марте 1943 года. Фадеев служил на Северо-Западном фронте в войсках противовоздушной обороны, участвовал в Старорусской наступательной операции и во взятии Варшавы. Со своим артиллерийским полком он прошел всю Европу, а войну закончил у стен Рейхстага.

После Победы Иван Павлович вернулся к мирной жизни. Большую часть своей биографии он трудился токарем колесного участка Тирлянских локомотиворемонтных мастерских железнодорожного цеха Белорецкого металлургического комбината. По словам Хакимова, ветеран был грамотным специалистом и всегда обучал новичков.

Поздравить долгожителя приехали первый заместитель главы администрации района Сергей Поляков, заместитель главы по социальным вопросам Зульфия Галиянова и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ирина Ванина.

«Желаем ему крепкого здоровья, бодрости духа, тепла и заботы близких. Низкий поклон за мирное небо, за стойкость и за все, что он сделал для нашей страны», — написал глава района.

Российские ветераны продолжают удивлять и вдохновлять, осваивая даже современные технологии. В Бурятии 100-летний фронтовик Дансаран Буянтуев стал видеоблогером. Идея создать блог «Столетний человек» пришла в голову его родственникам, чтобы подыскать для него новое занятие. На видео ветеран делится жизненной мудростью или просто улыбается подписчикам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Дошел до Берлина: 102 года исполнилось ветерану ВОВ в Башкирии

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