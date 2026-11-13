«Вот дичь»: Водянова раскритиковала любимый новогодний ритуал россиян

Водянова назвала дичью сжигание записки с желанием под Новый год

Супермодель Наталья Водянова призналась, что не понимает, зачем в новогоднюю ночь нужно есть пепел от бумажки с загаданным желанием, и объяснила, какие семейные обычаи она все-таки сохранила.

В интервью российскому бренду 44-летняя Наталья Водянова поделилась своим отношением к популярному русскому ритуалу. Звезда подиума не стала скрывать недоумения: по ее словам, она считает странным, когда люди пишут желание на бумажке, сжигают ее, а затем бросают пепел в бокал с шампанским.

«Вот дичь, что ты там что-то на бумажке ручкой пишешь, потом сжигаешь, потом кидаешь это в напиток — это нужно выпить, давиться выпить, а иначе желание не сбудется. Я думаю, что мои дети, наверное, бы не поняли», — недоумевает модель.

Однако без традиций семья Водяновой Новый год не встречает. Модель сохранила другие обычаи: например, она вместе с наследниками лепит пельмени по бабушкиному рецепту и готовит борщ. Есть в семье Водяновой и еще одна традиция, которую она бережно перенесла из детства. Раньше бабушка модели устраивала домашние торжества, где каждый обязан был сказать тост. Теперь Наталья просит уже своих детей выступать перед родными с пожеланиями. А первый день нового года здесь неизменно начинается с классики советского кино — «Иронии судьбы» и «Карнавальной ночи».

У Натальи Водяновой шестеро детей. От первого брака с британским аристократом Джастином Портманом у нее родились трое наследников. Лукас Александр в 17 лет дебютировал на подиуме Balmain, запустил бренд кроссовок Fashion Baby и с отличием окончил Брауновский университет. Нева увлекается музыкой и, несмотря на съемки в рекламе в детстве, выбрала непубличный образ жизни. Виктор, названный в честь деда-фронтовика, также сторонится внимания прессы.

В браке с французским бизнесменом Антуаном Арно на свет появились Максим и Роман. Пару месяцев назад супруги стали родителями дочери Анны Натальи Ларисы — девочку назвали в честь обеих бабушек по материнской линии.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.