Закроют лазейки: в России изменятся правила утильсбора с мая 2027 года

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 30 0

Автомобили старше 30 лет сохранят освобождение от уплаты, но только при наличии одного документа.

Что изменится в правилах утильсбора с мая 2027 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Минпромторг меняет правила утильсбора с мая 2027 года

Минпромторг подготовил проект постановления, который унифицирует правила начисления утильсбора для машин и спецтехники, однако сами ставки сбора останутся прежними.

О грядущих изменениях сообщают «Известия». Документ вступит в силу 1 мая 2027 года. Главная цель нововведений — закрыть лазейки, которыми пользуются импортеры. В частности, машины, ввезенные в Россию через страны ЕАЭС (например, Киргизию или Армению) с заниженными таможенными пошлинами, теперь облагаются утильсбором по полной коммерческой ставке.

Кроме того, меняются условия для физлиц. После оформления машины на льготный «утиль» собственник обязан поставить ее на учет в ГИБДД в течение месяца. Если сроки нарушат, водителю доначислят сбор. Для автомобилей старше 30 лет освобождение от уплаты сохранится, но только при условии, что эксперты признают такую машину культурной ценностью.

Эксперты отмечают: индексации ставок нет, но новый порядок ударит по потоку дешевых авто из ЕАЭС. Это может вызвать кратковременный всплеск спроса на авторынке, хотя рекордов, как в прошлом году, ждать не стоит. Доля таких машин в общем объеме невелика — около 10%, и ее компенсируют автомобили российского производства.

Помимо финансовых вопросов, автомобилистам не стоит забывать и о безопасности на дорогах. Минтранс уже назвал условия для перехода на зимние шины. «Переобуваться» необходимо не по календарю, а ориентируясь на погоду: когда среднесуточная температура стабильно опускается ниже определенных значений и появляются первые заморозки, летняя резина теряет свои сцепные свойства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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