«А где они продаются?» — Янковский готов раскошелиться ради супруги

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 66 0

Актер назвал подарок, которого достойна его избранница.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Янковский готов купить дорогую сумку только жене, но не самому себе

Актер Иван Янковский готов купить своей жене сумку марки Hermes, которая стоит в среднем 500 тысяч рублей. Об этом он рассказал 5-tv.ru на премьере сериала «Тяжелый люкс». При этом для себя настолько дорогую вещь он считает бесполезной.

«Куда я ее (сумку — Прим. ред.) возьму, надену? Вот, жене если только», — ответил он на вопрос корреспондента.

Ранее Янковский также поделился с корреспондентом 5-tv.ru своим отношением к подделкам люксовых брендов. Когда актера спросили, доводилось ли ему покупать вещи с фейковыми логотипами известных марок, он искренне удивился.

«А где они продаются?», — переспросил артист.

Узнав, что такие вещи сбывают торговцы контрафактом на маркетплейсах, и что их товары весьма популярны, он не стал осуждать тех, кто это покупает. По его словам, каждый вправе сам решать, на что тратить деньги — если человек хочет сэкономить и при этом пустить окружающим «пыль в глаза», почему бы и нет.

«Молодцы, пусть покупают», — с улыбкой ответил Янковский.

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