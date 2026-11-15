«Что-то отваливается»: Карл III рассказал о своем состоянии

Карл III пошутил о старости и возрастных изменениях

Король Великобритании Карл III с самоиронией отметил свое 78-летие. Во время беседы на шоу британского музыканта Элтона Джона, монарх заговорил о возрасте, вспомнил знаменитую песню «I'm Still Standing» и признался, что с годами сохранять прежнюю физическую форму становится все сложнее. В день рождения Карла III, в эфир вышел специальный выпуск радиошоу Элтона Джона Rocket Hour. Встречу приурочили сразу к двум событиям: 78-летию британского монарха и 50-летию благотворительного фонда The King's Trust, основанного Карлом III.

Во время программы собеседники обсуждали музыку, благотворительность и жизненный опыт. Одним из поводов для воспоминаний стал концерт Элтона Джона 1986 года. Тогда музыкант исполнил композицию «I'm Still Standing», название которой переводится как «Я все еще стою». Карл III отметил, что за прошедшие четыре десятилетия песня не утратила своего вдохновляющего значения.

«Я знаю, что люди в самых разных обстоятельствах находят эту песню вдохновляющей — не только из-за ее духа, но и благодаря посылу о стойкости. И, конечно, спустя 40 лет после того замечательного концерта мы и наш фонд определенно все еще стоим на ногах», — поделился монарх.

Элтон Джон, которому недавно исполнилось 79 лет, не стал спорить с королем и тоже решил пошутить над собственным возрастом. Музыкант заметил, что в последнее время ему гораздо комфортнее сидеть, чем стоять. Ответ Карла III оказался неожиданным даже для его собеседника:

«Да, правда, время от времени то тут, то там что-нибудь начинает отваливаться. Знаю, это ужасная проблема, когда мы становимся старше», — рассмеялся монарх.

Не только музыка: что связывает короля и Элтона Джона

У Карла III и Элтона Джона есть немало общих воспоминаний, связанных с британской королевской семьей. Музыкант на протяжении многих лет был близок с принцессой Дианой — первой супругой нынешнего монарха. Их дружба стала особенно заметной для публики в 1997 году, когда после гибели принцессы Элтон Джон выступил на церемонии прощания в Вестминстерском аббатстве.

Тогда артист исполнил специальную версию своей песни «Candle in the Wind». Изначально композиция была посвящена американской актрисе Мэрилин Монро, однако после смерти Дианы музыкант изменил текст, превратив песню в музыкальное посвящение погибшей принцессе. Выступление стало одним из самых запоминающихся моментов похоронной церемонии.

С тех пор Элтон Джон неоднократно участвовал в мероприятиях, связанных с британской королевской семьей, а его имя прочно ассоциируется с историей последних десятилетий британской монархии.

Благотворительный фонд короля

Благотворительный фонд The King's Trust (ранее The Prince's Trust) Карл III основал в 1976 году, еще будучи принцем Уэльским. Организация появилась на фоне высокой безработицы в Великобритании и была призвана помогать молодым людям из неблагополучных семей и социально уязвимых групп. Фонд поддерживает молодежь в возрасте от 11 до 30 лет: помогает получить образование и профессиональные навыки, найти работу или открыть собственное дело. За 50 лет работы организация помогла более 1,3 миллиона молодых людей в Великобритании построить свое будущее.

Почему Карл III переживает за отношения сыновей

Тем временем в семье самого короля продолжается затяжной конфликт. Карл III, по сообщениям зарубежных СМИ, хотел бы увидеть примирение принцев Уильяма и Гарри. Монарх надеется, что сыновья смогут хотя бы ненадолго оставить разногласия в стороне и появиться вместе на публичном мероприятии.

Однако добиться этого пока непросто. Отношения братьев испортились после того, как Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи в 2020 году и переехали в США. Позднее герцог Сассекский неоднократно публично рассказывал о разногласиях с родственниками, в том числе в интервью и мемуарах.

При этом сам Гарри, судя по его недавним заявлениям, не исключает возможности восстановить семейные отношения. Ранее принц признавался, что хотел бы помириться с отцом и братом. Он также говорил о необходимости отпустить прошлые обиды, хотя признавал, что некоторые раны остаются надолго.

Уильям, напротив, пока не демонстрирует готовности вернуться к прежнему общению. По информации RadarOnline, которую в ноябре приводил 5-tv.ru, наследник британского престола выдвинул условия для примирения с младшим братом. В частности, он якобы потребовал, чтобы Меган Маркл прекратила публично высказываться о Кейт Миддлтон и детях принца Уэльского. Также Уильям, как утверждает источник издания, хотел бы обсуждать семейные разногласия с Гарри без участия супругов и детей.

Интересно, что британцы отмечают день рождения Карла III дважды. Помимо фактической даты рождения — 14 ноября — в стране проводят официальное празднование с военным парадом. Традиционно церемония проходит во вторую субботу июня, независимо от того, когда именно родился монарх.

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