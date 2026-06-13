В Лондоне прошел парад по случаю официального дня рождения Карла III

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 55 0

По улице Мэлл от Букингемского дворца до плац-парада конной гвардии прошли свыше 1,4 тысячи военнослужащих, включая более 400 музыкантов.

В Лондоне прошел парад в честь дня рождения Карла III

Фото: www.globallookpress.com/Loredana Sangiuliano

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Военный парад по случаю официального дня рождения короля Великобритании Карла III состоялся в Лондоне. Монарх вместе с членами королевской семьи наблюдал за церемонией с трибуны. Трансляцию вел телеканал Sky News.

По улице Мэлл от Букингемского дворца до плац-парада конной гвардии прошли свыше 1,4 тысячи военнослужащих, включая более 400 музыкантов. В церемонии также были задействованы около 200 лошадей.

Карл III и королева Камилла прибыли к месту проведения парада в исторической открытой карете типа «Аскот-ландо», созданной еще в эпоху королевы Виктории. Следом в экипажах проследовали и другие представители монаршей семьи.

Во время смотра король наблюдал за прохождением своих гвардейских подразделений и традиционным выносом знамени Первого батальона Гренадерской гвардии. Именно этому полку в 2026 году выпала честь участвовать в ключевой части церемонии Trooping of Colour («Вынос знамени»), история которой насчитывает почти три столетия.

После завершения парада королевская семья вернулась в Букингемский дворец. С балкона резиденции монарх, королева Камилла, принц Уильям с семьей и другие родственники наблюдали за авиационной частью праздника. Одновременно в честь официального дня рождения суверена прозвучал артиллерийский салют из 41 залпа.

Традиция отмечать официальный день рождения британского монарха отдельно от фактической даты появилась еще в XVIII веке при Георге II. Поскольку король родился осенью, он распорядился проводить государственные торжества летом, когда погодные условия более благоприятны. Этот обычай сохранился и по сей день.

Карл III, который родился 14 ноября 1948 года, как и его мать, королева Елизавета II, решил проводить официальные праздничные мероприятия в июне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Карл III выселяет своих племянниц, принцесс Беатрис и Евгению, из королевской резиденции. Обеим девушкам уже направлены официальные письма с призывом самостоятельно найти себе новое жилье.

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