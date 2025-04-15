«Жила ради него»: почему Цымбалюк-Романовская не родила от Джигарханяна

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 368 0

Экс-жена Армена Джигарханяна призналась, что ей некогда было рожать от актера

Цымбалюк-Романовская — о беременности от Джигарханяна: «Могла вырастить троих»

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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У нее получилось стать мамой совсем недавно.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в интервью Клео.ру призналась, что за 17 лет отношений с актером Арменом Джигарханяном ей было некогда рожать от него.

«Мы жили в однушке, и у нас просто не было условий, чтобы завести ребенка. Мама говорила, что за все те годы, которые я отдала Джигарханяну, могла бы вырастить троих детей. Но в ту пору я жила ради него», — рассказала она.

Она призналась, что хотела бы завести детей с ним, но здоровье актера сильно подводило.

Однако она совсем не жалеет, что прожила стрлько лет с бывшим мужем и, возможно, упустила что-то в своей жизни. Теперь это значения не имеет.

Цымбалюк-Романовская родила дочь 25 марта 2025 года. Девочку назвали Викторией. Отцом ребенка является некий Давид. По крайней мере, такое отчество теперь у малышки. Известно, что пара уже не вместе. Больше никаких подробностей об этом мужчине не приводится.

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