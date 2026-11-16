В австралийском Перте посетителей забыли на колесе обозрения на высоте 36 метров

Сотрудники парка развлечений забыли двух посетителей в кабине колеса обозрения SkyVista на высоте 36 метров. Инцидент произошел в парке Лэнгли в австралийском Перте. Об этом сообщил местный телеканал 9News.

По данным журналистов, все случилось примерно за час до официального закрытия аттракциона. Огни колеса погасли, и застрявшие могли привлечь внимание только фонариком на телефоне — так они и вызвали помощь.

«По крайней мере один человек находится на вершине колеса обозрения с фонариком в одной из гондол», — говорится в записи со сканеров экстренных служб.

Как уточнили представители канала, люди заплатили за аттракцион, поднялись и зависли — они видели, как оператор ушел, после чего искали способ выбраться. В темноте пара провела почти два часа. В конце концов операторы вернулись и спустили пассажиров на землю.

Владельцы аттракциона принесли свои извинения. Заявили, что глубоко сожалеют о случившемся и пообещали немедленно провести внутреннюю проверку, чтобы подобное не повторилось. При этом ЧП не помешало другим посетителям вернуться на колесо обозрения на следующий день.

В октябре 42-летний педагог Хассан Карием из США погиб после падения с американских горок «Голиаф» в парке развлечений. По предварительной версии, его выбросило из аттракциона под колеса вагончика. Еще четверым посетителям потребовалась госпитализация — мужчина задел их во время инцидента. Свидетели сообщили, что перед отправлением слышали необычные щелчки креплений, а сотрудники несколько раз их проверяли.

Карием дважды перенес лимфому, незадолго до трагедии он также попал в автокатастрофу. Но смерть нашла учителя в парке, куда он пришел с супругой и племянницей. Школьный округ Атланты выразил соболезнования, отметив вклад Хассана в жизнь учеников и коллег. Друзья и семья потребовали детльного расследования.

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