Пришел разобраться: во Владивостоке мужчина с оружием угрожал врачам

Бывший следователь с пистолетом ворвался в медицинское учреждение Владивостока

Полиция задержала 40-летнего мужчину, который угрожал травматическим пистолетом врачам во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба МВД Приморья в мессенджере МАКС.

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники правоохранительных органов выявили информацию о том, что днем ранее в одно из медицинских учреждений Владивостока пришел неизвестный, который, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина, держа в руках травматический пистолет, начал ходить по коридорам и искать кого-то. При этом он говорил, что пришел «разобраться» с врачами.

В результате инцидента никто не пострадал.

Полицейские по горячим следам установили личность дебошира и задержали его. Им оказался 40-летней местный житель. В ходе допроса следователи установили, что накануне инцидента жене нападавшего стало плохо. Женщину увезли в больницу. Мужчина пришел в больницу, чтобы найти супругу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в центре польского города Краков неизвестный устроил массовую стрельбу. Инцидент произошел 7 ноября в районе улицы Славковской. В тот день мужчина, вооружившись американской винтовкой AR-15, открыл огонь по прохожим. Услышав выстрелы, люди начали прятаться. В процессе задержания террорист получил ранение. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался.

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