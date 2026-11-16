Пришел разобраться: во Владивостоке мужчина с оружием угрожал врачам

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 30 0

Полицейские по горячим следам нашли дебошира.

В больницу Владивостока ворвался пьяный мужчина — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывший следователь с пистолетом ворвался в медицинское учреждение Владивостока

Полиция задержала 40-летнего мужчину, который угрожал травматическим пистолетом врачам во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба МВД Приморья в мессенджере МАКС.

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники правоохранительных органов выявили информацию о том, что днем ранее в одно из медицинских учреждений Владивостока пришел неизвестный, который, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина, держа в руках травматический пистолет, начал ходить по коридорам и искать кого-то. При этом он говорил, что пришел «разобраться» с врачами.

В результате инцидента никто не пострадал.

Полицейские по горячим следам установили личность дебошира и задержали его. Им оказался 40-летней местный житель. В ходе допроса следователи установили, что накануне инцидента жене нападавшего стало плохо. Женщину увезли в больницу. Мужчина пришел в больницу, чтобы найти супругу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в центре польского города Краков неизвестный устроил массовую стрельбу. Инцидент произошел 7 ноября в районе улицы Славковской. В тот день мужчина, вооружившись американской винтовкой AR-15, открыл огонь по прохожим. Услышав выстрелы, люди начали прятаться. В процессе задержания террорист получил ранение. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
82.15
-0.83 91.03
-1.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:22
Работа в круглосуточном режиме: как FPV-дроны доставляют посылки на передовую
10:15
Виноваты тени: россиянка погибла в ДТП в Таиланде
10:02
В школах предложили ввести устный зачет по обществознанию после девятого класса
9:55
Российские спортсмены триумфально выступили на соревнованиях по брейкингу
9:50
Необычное средство может спасти позвоночник: ученые сделали новое открытие
9:37
Затишья не ждать? Прогноз магнитных бурь на 17 ноября

Сейчас читают

Как за три шага избавиться от управляющей компании
Без БАДов и бургеров: Газманов раскрыл секрет крепкого здоровья
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео